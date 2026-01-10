Hà Nội: Tai nạn giao thông liên hoàn trên cầu vượt Ngã Tư Vọng, 1 người tử vong

Sáng 10/1, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên cầu vượt Ngã Tư Vọng (Hà Nội) khiến một người tử vong, nhiều phương tiện biến dạng, hư hỏng nặng.

Khoảng 5 giờ 40 ngày 10/1, tại khu vực cột đèn ĐT7/11 trên cầu vượt Ngã Tư Vọng (hướng từ nội đô đi Bến xe Giáp Bát) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ôtô và một xe máy lưu thông cùng chiều.

Vào thời điểm trên, ôtô con biển kiểm soát 29A-853.xx do bà P.T.T (sinh năm 1973, trú tại Hà Nội) điều khiển, lưu thông trên cầu vượt Ngã Tư Vọng (hướng từ Phương Mai đi Nguyễn An Ninh).

Khi đến khu vực trụ đèn ĐT7/11, ôtô này va chạm với xe máy biển kiểm soát 14U1-415.XX do ông T.T.H (sinh năm 1963, trú tại Hà Nội) điều khiển.

Sau cú va chạm, ôtô tiếp tục đâm dồn vào ôtô biển kiểm soát 20A-239.XX do ông N.V.Đ (sinh năm 1979, trú tại Hải Phòng) điều khiển và ôtô biển kiểm soát 29B-218.XX do anh N.V.M điều khiển, đang đi cùng chiều rồi mới dừng lại.

Vụ tai nạn khiến ông T.T.H là người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, ít nhất 2 ôtô và một xe máy biến dạng, hư hỏng nặng. Giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn, ùn ứ cục bộ ở cả 2 chiều trong giờ cao điểm buổi sáng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an cơ sở tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển qua khu vực cầu vượt Ngã Tư Vọng./.

