Cảnh sát giao thông mở đường đưa bệnh nhân tai biến cấp cứu trong thời gian vàng

Ngày 25/3, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết cán bộ, chiến sỹ Tổ Cảnh sát Giao thông số 4, Trạm Cảnh sát Giao thông Trảng Bàng đã kịp thời sử dụng xe môtô đặc chủng phát tín hiệu ưu tiên, mở đường đưa một người phụ nữ nghi tai biến đến bệnh viện cấp cứu, góp phần giữ lại sự sống cho nạn nhân trong “thời gian vàng.”

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 23/3, trong quá trình tuần tra, kiểm soát lưu động trên Quốc lộ 22B đoạn qua xã Thạnh Đức, tổ công tác gồm Thiếu tá Đào Tuyến Hậu và Đại úy Ngô Quốc Anh nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ anh N.T.C (32 tuổi, ngụ ấp Cẩm An, xã Thạnh Đức).

Theo anh C., mẹ anh bất ngờ xuất hiện các triệu chứng nôn ói, tê tay, mất cảm giác rồi ngất xỉu, nghi bị xuất huyết não hoặc tai biến.

Tiếp nhận thông tin, tổ công tác nhanh chóng báo cáo chỉ huy, đồng thời sử dụng xe môtô đặc chủng bật đèn, hú còi ưu tiên dẫn đường cho xe của anh C. vượt quãng đường khoảng 15km trong điều kiện giao thông đông đúc, kịp thời đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cấp cứu.

Sáng 25/3, anh N.T.C đến Trạm Cảnh sát giao thông Trảng Bàng gửi thư cảm ơn lực lượng Cảnh sát giao thông đã kịp thời hỗ trợ đưa mẹ anh đi cấp cứu, góp phần giữ lại sự sống trong “thời gian vàng.” (Ảnh: TTXVN phát)

Theo anh C., nhờ sự hỗ trợ kịp thời, mẹ anh được cấp cứu trong “thời gian vàng.”

Do tình trạng xuất huyết não nặng, bệnh nhân sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) để phẫu thuật và hiện đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần hồi phục.

Xúc động trước sự hỗ trợ tận tình của lực lượng Cảnh sát Giao thông, sáng 25/3, anh N.T.C đã đến Trạm Cảnh sát Giao thông Trảng Bàng gửi thư cảm ơn lực lượng Cảnh sát Giao thông kịp thời hỗ trợ đưa mẹ anh đi cấp cứu và thể hiện sự trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm, tận tụy của cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát Giao thông.

Vụ việc nhận được sự quan tâm của cộng đồng khi đoạn clip ghi lại quá trình mở đường cấp cứu được chia sẻ trên mạng xã hội, qua đó, góp phần lan tỏa những hành động đẹp, nhân văn trong đời sống xã hội./.

