Cảnh sát giao thông dùng xe đặc chủng đưa sản phụ đi cấp cứu kịp thời

Cục Cảnh sát giao thông cho biết Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 đã hỗ trợ đưa đi cấp cứu kịp thời một sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ khi đang lưu thông trên cao tốc Pháp Vân-Cao Bồ-Mai Sơn-Quốc lộ 45.

Hồi 7 giờ ngày 26/1, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại Km259 tuyến cao tốc Pháp Vân-Cao Bồ-Mai Sơn-Quốc lộ 45, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông phát hiện một xe ôtô con dừng lại bên đường để nhờ hỗ trợ.

Lái xe trình bày đang đưa vợ đi Hà Nội sinh con, tuy nhiên trên đường đi sản phụ bất ngờ đau bụng dữ dội, có dấu hiệu chuyển dạ, nguy cơ sinh con ngay trên đường, đe dọa đến an toàn tính mạng của cả mẹ và con.

Trước tình huống khẩn cấp, Tổ công tác đã nhanh chóng báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng - Đội trưởng. Sau khi được đồng ý, Tổ công tác đã sử dụng xe ôtô đặc chủng Cảnh sát giao thông, khẩn trương đưa sản phụ đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam để cấp cứu.

Nhờ được hỗ trợ kịp thời, sản phụ Hoàng Thùy D. (sinh năm 1986, trú tại phường Hà Thành, tỉnh Thanh Hóa) đã được đưa đến bệnh viện an toàn, sức khỏe của cả mẹ và con hiện đã ổn định./.

