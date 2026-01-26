Từ ngày 30-31/1, Bắc Bộ có thể đón đợt không khí lạnh ẩm mới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng từ ngày 30-31/1, khu vực Bắc Bộ khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh ẩm, có cường độ từ trung bình đến mạnh.

Thông tin cụ thể về đợt không khí này, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết đây là đợt không khí ẩm gây mưa và rét cho khu vực Bắc Bộ trong thời gian ngắn khoảng 2-3 ngày.

"Do ảnh hưởng của không khí lạnh nhiệt độ phổ biến ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có khả năng phổ biến dưới 19 độ C; vùng núi Bắc Bộ dưới 17 độ C, trời rét đậm," ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Từ đêm 27/1 đến 4/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ; từ khoảng chiều tối và đêm 30/1 đến ngày 31/1 có mưa rải rác, trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vài nơi; riêng từ ngày 28/1-3/2 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Các khu vực khác: đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Dự báo xa hơn về xu thế khí hậu đến ngày 20/2, Phó trưởng phòng Dự báo khí hậu Nguyễn Đức Hòa cho rằng, các khu vực Hà Tĩnh-Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có khả năng xảy ra một số đợt mưa diện rộng.

Trong thời kỳ này, tổng lượng mưa ở hầu khắp cả nước phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong đó, khu vực Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa-Huế và duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 5-20mm; khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa.

Đề cập đến xu thế về nhiệt độ, ông Nguyễn Đức Hòa cho hay, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa-Huế, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C, có nơi trên 1,5 độ C; các khu vực khác phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

"Trên phạm vi cả nước, có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm, tuy nhiên vẫn gây ra các đợt rét đậm, rét hại ngắn ngày tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa-Nghệ An, có thể kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá ở khu vực vùng núi cao. Đồng thời, thời gian này, trên khu vực Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới-trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 0,13 cơn," ông Nguyễn Đức Hòa nhấn mạnh.

Các đợt không khí lạnh gây gió mạnh, sóng lớn trên biển và ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền. Các hiện tượng dông, lốc, sét có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động giao thông, sản xuất và sức khỏe cộng đồng...

Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Các tỉnh, thành phố rà soát phương án ứng phó với rét đậm, rét hại, trong đó đặc biệt tăng cường hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân và học sinh tại các trường nội trú; không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố, che chắn chuồng trại; dự trữ thức ăn, giữ ấm, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu và cây trồng khác.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan. Do đó, đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh./.

