Thành phố Hồ Chí Minh đưa công viên Võ Văn Tần vào phục vụ người dân

Chiều 25/1, Ủy ban Nhân dân phường Xuân Hòa (Thành phố Hồ Chí Minh), đã tiếp nhận bàn giao công trình chỉnh trang cảnh quan tại khu đất số 8 Võ Văn Tần, thuộc dự án Trung tâm Thể dục Thể thao Phan Đình Phùng, đưa vào phục vụ cộng đồng ngay trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng thành công tốt đẹp và là một trong những công trình tiêu biểu hiện thực hóa chủ trương của Thành phố Hồ Chí Minh về chuyển đổi các khu đất tạm thời bỏ hoang thành không gian công cộng, công viên, vườn hoa cho người dân thụ hưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ bàn giao công trình cảnh quan nhà thi đấu Phan Đình Phùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, công trình chỉnh trang cảnh quan tại khu đất số 8 Võ Văn Tần là minh chứng sinh động cho “ý Đảng, lòng dân,” khi một khu đất từng bị quây tôn, bỏ trống nhiều năm đã nhanh chóng được cải tạo thành công viên, vườn hoa phục vụ sinh hoạt cộng đồng, tạo không gian vui chơi, rèn luyện sức khỏe cho người dân ngay giữa khu vực trung tâm Thành phố.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị phường Xuân Hòa sau khi tiếp nhận bàn giao cần quản lý, gìn giữ và chăm sóc công trình như “đứa con tinh thần” của người dân Thành phố, tiếp tục tôn tạo cảnh quan, bảo đảm môi trường xanh-sạch-đẹp, để phục vụ lâu dài cho người dân trên địa bàn phường và Thành phố nói chung.

Trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng hạn hẹp, việc tận dụng hiệu quả các khu đất chờ dự án để chỉnh trang tạm thời, phục vụ cộng đồng là chủ trương đúng đắn, mang tính nhân văn, vừa chống lãng phí tài nguyên đất đai, vừa góp phần cải thiện chất lượng sống của người dân.

Công trình tại số 8 Võ Văn Tần được hoàn thành trong thời gian ngắn, với chất lượng tốt, kịp thời đưa vào sử dụng dịp Tết là minh chứng sinh động cho tinh thần quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Thành phố.

Người dân Thành phố Hồ Chí Minh thụ hưởng không gian công viên khu đất số 8 Võ Văn Tần vừa được bàn giao cho phường Xuân Hòa. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xuân Hòa Nguyễn Hùng Hậu khẳng định, công trình không chỉ mang ý nghĩa chỉnh trang cảnh quan đơn thuần, mà còn tạo ra một không gian sinh hoạt cộng đồng xanh-sạch-đẹp, đáp ứng nhu cầu vui chơi, thư giãn, tập luyện của người dân nhiều lứa tuổi.

Lãnh đạo phường Xuân Hòa cam kết sẽ quản lý, vận hành, duy tu công trình hiệu quả, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, đồng thời tuyên truyền người dân cùng chung tay gìn giữ, để công trình thực sự phát huy giá trị lâu dài, không chỉ trong dịp Tết mà trong suốt quá trình sử dụng.

Đại diện đơn vị thực hiện công trình, ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt, cho biết doanh nghiệp xác định việc chỉnh trang cảnh quan tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng là trách nhiệm đồng hành cùng Thành phố, không chỉ thực hiện một chỉ đạo hành chính mà còn là sự gặp gỡ giữa định hướng phát triển đô thị và triết lý phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Với chủ đề “Rừng sinh thái trong lòng đô thị,” công trình được tổ chức như một không gian xanh đa tầng, kết hợp cây thân lớn, thảm hoa, tiểu cảnh, các khu sinh hoạt thể thao và không gian nghệ thuật, tạo điểm nhấn cảnh quan ngay giữa lõi trung tâm Thành phố.

Đáng chú ý, công trình đã được hoàn thành và bàn giao sớm gần hai tuần so với kế hoạch, nhằm kịp thời phục vụ người dân vui Xuân, đón Tết Bính Ngọ 2026.

Theo đánh giá của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, công trình chỉnh trang cảnh quan tại số 8 Võ Văn Tần là mô hình cần được nhân rộng, trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai rà soát nhiều khu đất chờ dự án tại các quận trung tâm để chuyển đổi tạm thời thành không gian công cộng, góp phần xây dựng đô thị xanh, đáng sống.

Ông Phạm Xuân Thọ, cán bộ hưu trí, sống tại phường Xuân Hòa gần nửa thế kỷ, chia sẻ: “Tôi rất vui mừng, thực sự là hơn cả sức mong đợi của bà con. Trước đây khu đất này bỏ hoang rất lâu, nay được làm công viên, vườn hoa đẹp như vậy là quá tuyệt vời. Không gian này phù hợp cho trẻ em vui chơi, người lớn tuổi tập thể dục, đi bộ, mọi đối tượng đều có thể đến sinh hoạt, thư giãn. Theo tôi, những khu đất ở trung tâm Thành phố như thế này rất nên được dành diện tích làm công viên cho người dân.”

Từ một khu đất “im lìm” giữa trung tâm, công trình chỉnh trang cảnh quan tại số 8 Võ Văn Tần đã trở thành điểm nhấn đô thị mới, mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ, công trình không chỉ góp phần làm đẹp diện mạo Thành phố, mà còn lan tỏa thông điệp về một Thành phố Hồ Chí Minh phát triển năng động nhưng luôn đặt con người ở vị trí trung tâm, đúng với tinh thần “lấy dân làm gốc” trong quản trị và phát triển đô thị./.

Thành phố Hồ Chí Minh tận dụng đất “vàng” làm công viên phục vụ Tết 2026 Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất 9 khu đất cải tạo thành công viên, vườn hoa tạm thời phục vụ Tết Bính Ngọ 2026.