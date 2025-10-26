TP Hồ Chí Minh: 1.000m2 đất định làm công viên trở thành điểm trung chuyển rác

Hàng chục hộ dân tại khu phố Phú Mỹ 1, phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh) phải sống trong tình trạng ô nhiễm do điểm trung chuyển rác nằm ngay khu dân cư hơn 5 năm qua.

Từ kỳ vọng về một khu công viên xanh, người dân đang phải đối mặt với mùi hôi, nước thải và tiếng ồn kéo dài, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt.

Theo ghi nhận, khu đất có diện tích khoảng 1.000m2, vốn là đất công từng được quy hoạch làm công viên cây xanh, nay trở thành điểm tập kết rác tạm thời.

Trung bình mỗi ngày, có hàng chục lượt xe chuyên chở rác sinh hoạt tập kết tại đây. Rác được đổ thành đống, sau đó có xe tải lớn đến vận chuyển đi nơi khác xử lý.

Tuy nhiên, do khâu vệ sinh không đảm bảo, lượng rác tồn đọng cùng nước rỉ rác và nước rửa nền lâu ngày đã tạo ra mùi hôi khó chịu lan tỏa ra khu dân cư xung quanh.

Bên ngoài bãi, có bốn hố ga được đào để tạm chứa nước thải, nhưng do khối lượng quá lớn nên thường xuyên tràn ra khu đất trống, khiến mặt bằng xung quanh luôn trong tình trạng ẩm ướt, bốc mùi nồng nặc.

Bà Thái Thị Diệu (60 tuổi), người dân khu phố Phú Mỹ 1, cho biết: "Gia đình tôi đã phải ngừng sử dụng nước giếng vì lo ngại ô nhiễm nguồn nước ngầm. Giếng cách bãi rác khá xa nhưng nước vẫn có mùi lạ, quanh nhà ruồi muỗi nhiều, các cháu nhỏ thường bị sốt xuất huyết."

Không chỉ mùi hôi và nước thải, tiếng ồn từ hoạt động của xe rác cả ngày lẫn đêm cũng ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân.

Ông Nguyễn Hoàng Phương, cư dân trong khu vực, chia sẻ xe rác cứ khoảng 3-5 giờ là bắt đầu ra vào liên tục, tiếng máy, tiếng thùng rác va chạm suốt đêm khiến người dân xung quanh khó nghỉ ngơi. Có hôm nước rác chảy tràn ra đường, rất mất vệ sinh.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu đất này trước kia là nghĩa trang. Cách đây hơn 5 năm, chính quyền địa phương đã vận động người dân di dời mộ để chuyển đổi công năng, hướng đến mục tiêu xây dựng công viên cây xanh phục vụ cộng đồng. Người dân đồng thuận, tin tưởng chủ trương phát triển đô thị văn minh, song sau đó khu đất trở thành bãi tập kết rác tạm thời.

Ông Phạm Văn Lương (70 tuổi) cho rằng việc thay đổi mục đích sử dụng đất khiến nhiều người dân thất vọng. Khi vận động, ai cũng đồng tình, mong có công viên để con cháu có nơi vui chơi. Giờ thành bãi rác, mùi hôi và ruồi muỗi quanh năm, nhiều hộ dân còn không kinh doanh hàng quán được.

Trước phản ánh của người dân, bà Từ Thị Anh Đào, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Dương, cho biết từ ngày 1/7, sau khi phường Bình Dương chính thức đi vào hoạt động, địa phương tạm thời sử dụng điểm trung chuyển rác tại khu phố 1 (phường Phú Mỹ cũ) để phục vụ công tác thu gom rác thải sinh hoạt trên toàn địa bàn.

Theo bà Đào, trạm trung chuyển này vốn chỉ phục vụ riêng cho phường Phú Mỹ cũ. Do quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, phường Bình Dương mới chưa có điểm trung chuyển riêng nên buộc phải tạm thời sử dụng lại cơ sở cũ để đảm bảo việc thu gom rác thải không bị gián đoạn.

Khối lượng rác tăng lên đáng kể so với trước đây, phần nào ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân xung quanh. Chính quyền phường đã ghi nhận phản ánh, đồng thời tiến hành khảo sát, lựa chọn một số vị trí trung chuyển mới tại các khu vực thuộc phường cũ như Phú Tân, Phú Chánh và Hòa Phú nhằm phân tán lượng rác, giảm tải cho điểm trung chuyển hiện hữu.

Về lâu dài, theo định hướng quy hoạch đô thị của thành phố, phường Bình Dương sẽ từng bước xóa bỏ các điểm trung chuyển tạm, tiến tới thu gom và vận chuyển rác khép kín về khu xử lý tập trung.

Trước mắt, địa phương đã khảo sát hiện trạng mặt bằng tại khu phố 1 Phú Mỹ, ghi nhận nền trạm xuống cấp, bong tróc, nước thải rò rỉ. Phường sẽ sớm triển khai cải tạo, xử lý mặt nền, khắc phục hệ thống thoát nước và mùi hôi, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và đời sống người dân khu vực./.

