TP Hồ Chí Minh: Khởi tố vụ đổ rác khối lượng lớn gây ô nhiễm trầm trọng

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Phương Đông Building) và Trần Quốc Tuấn (nhân viên công ty) để điều tra, làm rõ hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó vào lúc 6 giờ ngày 15/8/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện xe ô tô chở rác do tài xế T.M điều khiển của Công ty Phương Đông Building đang đổ chất thải trực tiếp xuống khu đất thuộc thửa đất số 308, tờ bản đồ số 7, xã Long Hải (Thành phố Hồ Chí Minh).

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận diện tích đất khoảng 4.800m2 đã bị đổ và tập kết lượng lớn rác thải từ trước, có dấu hiệu rỉ nước, bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh.

Tại cơ quan Công an, Nguyên Hoàng Hoài Nguyên khai nhận, Công ty Phương Đông Building có trụ sở tại xã Long Hải được giao thu gom rác tại xã Tam An (huyện Long Đất cũ, nay là Long Điền, Thành phố Hồ Chí Minh) và vận chuyển đến khu xử lý tại Phú Mỹ.

Tuy nhiên, từ tháng 4/2025, Nguyên đã chỉ đạo Trần Quốc Tuấn lợi dụng việc thu gom, khi xe rác đầy thì chở về đổ trái phép tại thửa đất số 308, xã Long Hải. Sau đó, công ty thuê xe ben vận chuyển rác đi nơi khác xử lý.

Hành vi này từng bị Ủy ban Nhân dân huyện Long Đất (cũ) phát hiện và có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 65 triệu đồng và buộc khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, công ty vẫn tiếp tục tái phạm.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên và Trần Quốc Tuấn tại Cơ quan Công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 16/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Công nghệ và Quản lý môi trường tiến hành lấy mẫu, xác định số chất thải là chất thải rắn sinh hoạt, với khối lượng trên 600 tấn, diện tích đổ thải khoảng 2.000m2.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự "Gây ô nhiễm môi trường"; khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên và Trần Quốc Tuấn để phục vụ công tác điều tra.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an Thành phố khuyến cáo các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tuyệt đối tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải.

Người dân khi phát hiện các hành vi đổ trộm rác thải, xả thải trái phép gây ô nhiễm môi trường cần kịp thời báo tin cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan Công an gần nhất để phối hợp xử lý.

Việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Cơ quan Công an sẽ kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để bảo đảm môi trường sống an toàn, trong lành cho nhân dân./.

