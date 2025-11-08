Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu loạt giải pháp phòng chống ô nhiễm, ngập úng

Chiều 8/11, trả lời câu hỏi của phóng viên tại Họp báo Chính phủ thường kỳ, về các giải pháp liên quan đến phòng, chống ngập úng cho sản xuất nông nghiệp và hỗ trợ chống ngập úng cho các khu đô thị, khu dân cư tập trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nhấn mạnh nội dung này hiện đã được xác định trong các quy hoạch thủy lợi, phòng chống thiên tai và một số Đề án theo các vùng và hệ thống thủy lợi lớn.

Riêng việc chống ngập úng trong nội vùng các thành phố, đô thị, khu công nghiệp không thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Tuy nhiên, hằng năm trước mùa mưa bão, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đều ban hành văn bản yêu cầu các địa phương tăng cường phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; chỉ đạo cơ sở sản xuất, nhất là tại khu/cụm công nghiệp và ngành có nguy cơ cao, thường xuyên kiểm tra hệ thống xử lý nước thải, hồ chứa, bãi thải, kho hóa chất, xăng dầu,… bảo đảm an toàn.

Bộ này cũng đề nghị các địa phương rà soát phương án ứng phó; bố trí lực lượng, trang thiết bị và phân công rõ trách nhiệm khi xảy ra sự cố.

Sau các đợt mưa bão, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng tiếp tục có văn bản hướng dẫn, đề nghị các địa phương khắc phục hậu quả như: Thu gom, xử lý chất thải; vệ sinh môi trường; tiêu thoát nước; kiểm soát bãi chôn lấp rác và cơ sở có nguy cơ rò rỉ chất ô nhiễm; đánh giá, bảo đảm an toàn nguồn nước sinh hoạt và sản xuất; xử lý động vật chết, phòng dịch và ổn định đời sống nhân dân…

Trong các quy hoạch thủy lợi, ông Tiến nhấn mạnh tùy đặc điểm địa hình, khí tượng, thủy văn, lũ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng phân tích nguyên nhân và giải pháp phòng, chống ngập úng được xác định phù hợp.

Theo đó, với vùng miền núi phía Bắc, Trung Bộ, ông Tiến cho biết nguyên nhân sinh ra lũ, ngập chủ yếu do nước được tập trung ở các vùng núi cao, chảy tràn bờ các dòng sông, gây ngập trên diện rộng. Do vậy, giải pháp tập trung chủ yếu vào việc tăng khả năng tiêu thoát lũ, đắp đê bảo vệ các vùng, khu đô thị quan trọng...

Còn vùng Đồng bằng sông Hồng, ngập úng chủ yếu từ mưa. Giải pháp chính là xây dựng, nâng cấp trạm bơm, cống tiêu thoát nước chủ động từ nội vùng ra sông; đồng thời tăng cường gia cố các hệ thống đê để bảo vệ nội vùng.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến trả lời câu hỏi phóng viên. (Ảnh: HV/Vietnam+)

Với vùng Đồng bằng sông Cửu Long, ông Tiến nhấn mạnh tình trạng ngập chủ yếu do lũ từ thượng nguồn. Do đó, giải pháp là tập trung kiểm soát lũ tràn biên giới từ Campuchia và hoàn thiện hệ thống thủy lợi để kiểm soát lũ nội đồng.

Đối với Đề án Phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, ông Tiến cho biết hiện Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Tờ trình số 03-TTr/ĐU ngày 5/6/2025 và số 05-TTr/ĐU ngày 21/10/2025 trình Đảng ủy Chính phủ.

“Đề án đã xác định các công trình mang tính đa mục tiêu để củng cố, nâng cấp cơ sở hạ tầng phòng, chống sụt lún; sạt lở bờ sông, bờ biển; ngập úng; hạn hán và xâm nhập mặn; đồng thời đề xuất thực hiện hoàn thiện pháp luật, cơ chế chính sách, quản lý nguồn nước, hạn hán, xâm nhập mặn, xây dựng cơ sở dữ liệu và nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo,” ông Tiến thông tin.

Ông Tiến cũng cho biết nguồn lực thực hiện Đề án sẽ được xác định cụ thể trong các quy hoạch, kế hoạch đầu tư công trung hạn và từ các nhiệm vụ thường xuyên do Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, ngành liên quan quản lý.

Ngoài ra, ông Tiến cũng đề cập đến Đề án Phát triển tổng thể hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải phục vụ đa mục tiêu và bảo vệ môi trường bền vững. Trong đó, đề án đề xuất các giải pháp phát triển tổng thể công tác thủy lợi theo hướng hiện đại, phục vụ đa mục tiêu; cụ thể các giải pháp liên quan đến giải quyết tình trạng ngập úng cho các khu vực liên quan thuộc tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên và thành phố Hải Phòng.

"Hiện Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Văn bản số 256/BC-BNNMT ngày 22/10/2025 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện đề án, trong đó đề xuất cụ thể việc phân giao nhiệm vụ thực hiện cho các bộ, địa phương liên quan," đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết./.

Bão số 13 làm sập, hư hỏng hơn 26.470 căn nhà và gây nhiều thiệt hại Theo thống kê, tính đến 8 giờ ngày 8/11, bão số 13 và hoàn lưu bão đã làm 245 nhà bị sập; 26.226 nhà bị hư hỏng, tốc mái, tăng 8.664 nhà so với chiều 7/11.