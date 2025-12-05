Hàn Quốc ban bố cảnh báo thảm họa do tuyết rơi dày đặc

Ngày 4/12, thủ đô Seoul của Hàn Quốc và các khu vực lân cận đón đợt tuyết rơi dày đặc đầu tiên trong mùa Đông khiến chính quyền địa phương phải ban bố cảnh báo thiên tai khẩn cấp và chuẩn bị ứng phó với tình huống xảy ra gián đoạn giao thông.

Cơ quan dự báo thời tiết cho biết Seoul và tỉnh Gyeonggi bắt đầu có tuyết rơi dày từ cuối buổi chiều. Lượng tuyết tích tụ vượt quá 5cm mỗi giờ.

Tính đến 19 giờ (giờ địa phương), khu vực đô thị Seoul, tỉnh Gangwon và tỉnh Nam Chungcheong có lượng tuyết rơi lên tới 5cm.

Chính phủ đã thông báo cho người dân về khả năng gián đoạn giao thông trong giờ tan tầm buổi tối và nâng cảnh báo tuyết rơi dày đặc từ "chú ý" lên mức "thận trọng."

Trong khi đó, Bộ Nội vụ đã đặt cơ quan thảm họa và an toàn trung ương ở mức cảnh báo nhẹ nhất là Cấp độ 1.

Theo thông tin cập nhật, do tuyết rơi dày, các phương tiện di chuyển chậm chạp trên các tuyến đường cao tốc chính, gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông. Một số đoạn đường đã bị đóng vì lo ngại về an toàn.

Cơ quan thời tiết dự báo sẽ có tuyết hoặc mưa tại các khu vực miền Trung trong suốt đêm và đợt lạnh sẽ kéo dài đến hết ngày 5/12./.



