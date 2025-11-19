Bão tuyết dữ dội ở Chile khiến 5 du khách nước ngoài thiệt mạng

Ngày 18/11, Chile thông báo có 5 du khách thiệt mạng trong một cơn bão tuyết mạnh tại Vườn quốc gia Torres del Paine, thuộc vùng Patagonia phía Nam nước này.

Bốn trường hợp khác trong danh sách mất tích đã được tìm thấy còn sống.

Các nạn nhân thiệt mạng được xác định gồm 2 công dân Đức, 2 công dân Mexico và 1 công dân Anh.

Giới chức sở tại cho biết đang trao đổi với đại diện các quốc gia có nạn nhân thiệt mạng để thực hiện công tác hồi hương thi thể. Tuy nhiên, việc tìm kiếm và đưa thi thể ra khỏi khu vực gặp nạn đang gặp khó khăn do điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Tổng thống Chile Gabriel Boric đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời nhấn mạnh các cơ quan chức năng sở tại sẽ hợp tác tích cực và tạo mọi điều kiện hỗ trợ tối đa có thể.

Trong khi đó, ông Guillermo Ruiz, quan chức tỉnh Ultima Esperanza, cho biết các du khách đã bị lạc gần khu cắm trại Los Perros của Vườn quốc gia Torres del Paine.

Khu vực trên đã bị một cơn bão tuyết tấn công với tốc độ gió dữ dội vượt 193 km/h, tương đương với cơn bão cấp 3. Cách duy nhất để tiếp cận khu vực này là đi bộ xuyên rừng từ 4 đến 5 giờ tính từ điểm gần nhất có thể tiếp cận bằng xe cơ giới./.

