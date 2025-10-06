Trung Quốc giải cứu 137 người mắc kẹt trên núi Qomolangma do bão tuyết

Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn nguồn CCTV News và Thời báo Hoàn cầu cho biết, tính đến 8h00 sáng 6/10 theo giờ địa phương, lực lượng cứu hộ Trung Quốc đã giải cứu 137 người đi bộ mạo hiểm (trekker) bị mắc kẹt trên núi Qomolangma.



Những người này bị mắc kẹt sau khi bão tuyết bất ngờ đổ xuống sườn dốc phía Đông của núi Qomolangma. Thông tin cho biết tất cả đều trong tình trạng sức khỏe ổn định, ngoại trừ 1 người thiệt mạng do bị hạ thân nhiệt và sốc độ cao.



Trước đó một ngày, Công an huyện Môn Nguyên thuộc tỉnh Thanh Hải nhận được tin báo có nhóm người đi bộ bị mắc kẹt trên núi sau khi di chuyển từ thành phố Trương Dịch của tỉnh Cam Túc đến khu vực Lão Hổ Câu.

Ngay lập tức, lực lượng công an cùng các đội phản ứng nhanh của tỉnh Thanh Hải đã triển khai công tác cứu hộ.



Khu vực Lão Hổ Câu nằm ở độ cao trung bình hơn 4.000m, địa hình hiểm trở và thời tiết thay đổi thất thường. Tuyết rơi dày khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Theo lời kể của một số người được cứu, trong các ngày 2 - 4/10 có nhiều nhóm trekker đi vào khu vực này. Đến nay, chính quyền địa phương đã huy động hơn 300 nhân viên cùng 2 thiết bị bay không người lái tầm trung để mở rộng phạm vi tìm kiếm.



Tại huyện Định Nhật thuộc khu tự trị Tây Tạng cũng có 350 người đi bộ bị ảnh hưởng bởi tuyết rơi và đã được sơ tán an toàn tới nơi ở tạm. Trong khi đó, hơn 200 người khác đã liên lạc được với chính quyền và đang trên đường tới các điểm tập kết theo hướng dẫn.



Theo Cơ quan Khí tượng, trận bão tuyết ngày 4/10 ở sườn đông núi Qomolangma được đánh giá là mạnh nhất trong các kỳ nghỉ lễ Quốc khánh gần đây.

Tầm nhìn tại khu vực có thời điểm giảm xuống dưới 1m khi nhiều tuyến đường bị tuyết vùi lấp, khiến các phương tiện không thể đi qua. Từ 17h50 cùng ngày, khu thắng cảnh Qomolangma đã tạm dừng bán vé và đóng cửa toàn bộ lối vào.



Do đang trong kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 8 ngày (1 - 8/10), lượng khách du lịch đổ về các khu vực núi cao tăng mạnh, khiến công tác cứu hộ và di tản gặp nhiều khó khăn./.

Trung Quốc kích hoạt hệ thống ứng phó khẩn cấp với lũ Trung Quốc đã kích hoạt hệ thống kiểm soát lũ lụt ở Vân Nam do bão Matmo, đồng thời giải cứu hàng trăm người mắc kẹt vì tuyết rơi bất ngờ.