Trung Quốc kích hoạt hệ thống ứng phó khẩn cấp với lũ

Nhiều quốc gia châu Á đang đồng loạt triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp.

Trung Quốc đã kích hoạt hệ thống kiểm soát lũ lụt ở Vân Nam do bão Matmo, đồng thời giải cứu hàng trăm người mắc kẹt vì tuyết rơi bất ngờ.

Cùng lúc, mưa lớn tiếp tục gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại Nepal và Ấn Độ, trong khi Malaysia đang gấp rút chuẩn bị cho nguy cơ lũ lụt do thủy triều dâng cao.

Ngày 6/10, Trụ sở Chỉ huy Kiểm soát lũ lụt và Cứu trợ hạn hán Trung Quốc đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp độ 4, mức thấp nhất trong hệ thống gồm 4 cấp, để kiểm soát lũ lụt tại tỉnh Vân Nam ở Tây Nam nước này.

Quyết định được đưa ra do dự báo nhiều khu vực ở Vân Nam sẽ hứng chịu mưa lớn do ảnh hưởng của bão Matmo, với lượng mưa có thể lên tới 190mm.

Một đội công tác cũng đã được cử đến Vân Nam để hỗ trợ và hướng dẫn công tác phòng chống lũ.

Ở các khu vực núi phía Tây Bắc và phía Tây Trung Quốc, tuyết bất ngờ rơi dày vào cuối tuần khiến một người tử vong và hàng trăm người đi bộ đường dài bị mắc kẹt.

Nhiều người đam mê khám phá đã đổ xô đến các danh thắng nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 8 ngày, nhưng giờ đây đang bị mắc kẹt vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Tại thung lũng Hổ thuộc tỉnh Thanh Hải ở Tây Bắc, một du khách đã tử vong do bị hạ thân nhiệt và sốc độ cao. Hơn 130 người khác đã được giải cứu.

Còn tại Tây Tạng, khoảng 350 người đi bộ bị mắc kẹt gần sườn phía Đông của núi Everest nhưng hiện đã an toàn khi đến thị trấn Qudang.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đã liên lạc được với hơn 200 người khác đang ở trên các sườn núi thuộc thung lũng Karma (độ cao hơn 4.000m). Hiện những người này cũng đang được đưa về nơi an toàn.

Người dân tát nước khỏi ngôi nhà bị ngập sau những trận mưa lớn tại Kathmandu, Nepal, ngày 5/10. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong khi đó, tại Nepal và Ấn Độ, mưa lớn liên tục từ ngày 3/10 đã gây lũ lụt và lở đất nghiêm trọng, khiến ít nhất hơn 70 người thiệt mạng.

Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Nepal cho biết có ít nhất 46 người chết và 6 người mất tích. Lực lượng an ninh đang được triển khai, với sự hỗ trợ của trực thăng và xuồng máy, để thực hiện công tác cứu hộ.

Mặc dù hiện tại mưa đã ngớt nhưng việc tiếp cận các khu vực bị cô lập vẫn gặp nhiều khó khăn do đường sá và cầu cống bị phá hủy.

Tại miền Đông Ấn Độ, ít nhất 28 người đã thiệt mạng. Khu vực Darjeeling thuộc bang Tây Bengal chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Theo thống kê, các trận lở đất đã xảy ra tại 35 địa điểm, phá hủy hơn 100 ngôi nhà và ít nhất 10 người ở Darjeeling vẫn chưa được tìm thấy, khiến số người chết có thể tiếp tục tăng. Hàng trăm khách du lịch bị mắc kẹt được khuyến cáo ở yên tại chỗ.

Còn tại Malaysia, phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur cho biết Lực lượng Dân phòng bang Kedah cảnh báo 18 địa điểm ở 5 quận có nguy cơ xảy ra lũ lụt nếu thủy triều dâng cao diễn ra cùng thời điểm với mưa lớn, dự kiến xảy ra từ ngày 7-10/10.

Quan chức địa phương cho biết dù thời tiết tạnh ráo trong 3 ngày qua đã giúp cải thiện tình hình lũ lụt sau mưa lớn tuần trước nhưng thủy triều dự báo dâng cao với các con sóng có thể cao tới 3m sẽ làm trầm trọng thêm tình hình lũ lụt.

Lực lượng Dân phòng bang Kedah đã được đặt trong tình trạng báo động với 900 nhân viên sẵn sàng triển khai. Người dân địa phương được khuyến cáo theo dõi sát các cảnh báo và đảm bảo an toàn cho gia đình và tài sản.

Theo Giám đốc Cơ quan Phát triển Nông nghiệp Muda (Mada) Ismail Salleh, trận mưa lớn ngày 3/10 đã nhấn chìm 624ha lúa, gây thiệt hại ước tính 4,6 triệu ringgit (khoảng 1,15 triệu USD).

Hiện tại, 164 người thuộc 51 gia đình vẫn đang phải trú ẩn tại 2 trung tâm sơ tán tạm thời./.

