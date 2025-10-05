Bão Matmo: Trung Quốc tăng phòng chống bão, Thái Lan dự kiến có mưa lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, để ứng phó với cơn bão Matmo (cơn bão thứ 21 tại Trung Quốc), chính quyền các tỉnh Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây… đều nâng mức cảnh báo bão lên mức cao nhất, đồng thời sơ tán hàng trăm nghìn người dân đến nơi an toàn.

Theo đó, theo Cục khí tượng tỉnh Hải Nam, vào lúc 5 giờ sáng ngày 5/10, bão Matmo đã mạnh lên thành bão cấp 1, với sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 14. Do đó, sáng cùng ngày, chính quyền tỉnh Hải Nam đã ban hành cảnh báo bão cấp 1 (mức cao nhất trong thang 4 cấp). Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã sơ tán hơn 114.000 người đến nơi an toàn.

Cùng với đó, Tổng đội phòng cháy chữa cháy tỉnh Hải Nam đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng và cử hàng trăm nhân viên phòng cháy chữa cháy đến các điểm có nguy cơ cao như Hải Khẩu, Văn Xương… để sẵn sàng tham gia ứng cứu khi cần thiết.

Ngành điện cũng đã tổ chức 78 đội sửa chữa khẩn cấp với hơn 4.000 người, chuẩn bị 62 xe phát điện khẩn cấp và hơn 4.000 máy phát điện, đồng thời điều động lực lượng đến Hải Khẩu, Văn Xương và các địa điểm khác để sẵn sàng ứng phó.

Tại tỉnh Quảng Đông, chính quyền tỉnh này cũng đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với bão Matmo lên cấp cao nhất. Đồng thời triển khai hoạt động sơ tán hơn 150.000 người để đảm bảo an toàn.

Để ứng phó với bão Matmo, chính quyền thành phố Trạm Giang (Zhanjiang) thuộc tỉnh Quảng Đông đã yêu cầu dừng toàn bộ các hoạt động học tập, làm việc, sản xuất, giao thông và kinh doanh từ tối 4/10.

Theo Sở Văn hóa, Phát thanh, Du lịch và Thể thao thành phố Trạm Giang, để bảo vệ tính mạng và tài sản của du khách, tất cả các danh lam thắng cảnh hạng A và ba bãi tắm ở Trạm Giang đã bị đóng cửa, nghiêm cấm du khách vào tham quan.

Thời gian mở cửa trở lại cụ thể sẽ được thông báo sau tùy thuộc vào điều kiện thời tiết. Hơn 200 sự kiện văn hóa và thể thao quy mô lớn dự kiến diễn ra từ ngày 4-6/10 tại Trạm Giang đã bị hủy bỏ.

Về giao thông, từ ngày 5/10, tất cả các chuyến tàu trên tuyến đường sắt Giang Trạm, đường sắt Quảng Mậu và đảo Hải Nam sẽ bị tạm dừng. Tất cả các chuyến bay tại sân bay quốc tế Ngô Xuyên Trạm Giang đều bị hủy.

Trong khi đó, để ứng phó với bão Matmo, hiện tại, tất cả các tuyến phà chở khách ven biển và các tour du lịch trên biển tại Quảng Tây đã bị tạm dừng, toàn bộ khách du lịch và nhân viên trên tàu đã được sơ tán lên bờ an toàn.

Được biết, khoảng 26.000 du khách trên đảo Weizhou, Bắc Hải đã được sơ tán, không còn hành khách nào bị mắc kẹt trên đảo. Các dự án thủy lợi ven biển và bến cảng đã bị đóng cửa hoàn toàn, tất cả nhân viên trên các tàu xây dựng, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu có tổng trọng tải dưới 3.000 tấn và công nhân giàn khoan dầu đã được sơ tán vào bờ, tổng cộng 4.024 người.

Tính đến 10 giờ sáng ngày 5/10, Quảng Tây đã hướng dẫn gần 1.000 tàu thuyền di chuyển đến vị trí phòng chống bão an toàn. Các sở, ban, ngành hàng hải và thủy sản Quảng Tây đã phối hợp thực hiện nhiều giải pháp, huy động hơn 20.000 tàu cá trở về cảng trú ẩn, ngăn ngừa va chạm giữa tàu thương mại và tàu cá…

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Thái Lan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn thông báo của Cục Khí tượng Thái Lan (TMD) ngày 5/10 cho biết cơn bão sẽ không đi vào nước này nhưng ảnh hưởng của bão sẽ làm tăng cường gió mùa Tây Nam đang hoạt động trên biển Andaman và vịnh Thái Lan, gây mưa lớn và nguy cơ lũ quét tại các khu vực phía Bắc, Đông Bắc cũng như phía Đông và Nam của Thái Lan cho đến ngày 7/10.



Giới chức Thái Lan cảnh báo người dân ở các khu vực có nguy cơ - đặc biệt là gần chân đồi, đường thủy và vùng trũng - cần cảnh giác với lũ quét, dòng chảy và sông tràn bờ do mưa lớn và tích tụ.



Ở thượng nguồn gần biển Andaman, sóng dự kiến sẽ cao từ 1-2m và cao hơn 2m ở những khu vực có giông. TMD khuyến cáo các tàu thuyền nhỏ di chuyển thận trọng và tránh ra khơi trong điều kiện bão.



Theo TMD, bão Matmo đã mạnh lên ở vùng phía trên Biển Đông và dự báo đổ bộ tỉnh Quảng Đông ở miền Nam Trung Quốc trong ngày 5/10. Vào 4h sáng nay theo giờ Thái Lan, sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt khoảng 120 km/h và bão di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.

TMD cho biết sau khi đổ bộ tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc, bão Matmo có thể suy yếu nhanh chóng do hệ thống áp cao từ Trung Quốc di chuyển về phía Nam trong khoảng thời gian từ ngày 6-7/10./.

