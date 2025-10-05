Ứng phó bão số 11: Các địa phương khẩn trương chuẩn bị phương án phòng chống

Theo dự báo, do ảnh hưởng của bão số 11 - Matmo, từ đêm 5/10 đến trưa 6/10, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn gió mạnh dần 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 11-12.

Trước diễn biến phức tạp của bão, người dân và chính quyền các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp khẩn trương, chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn cho nhân dân và tàu thuyền trên địa bàn.

Tại Quảng Ninh

Đồn Biên phòng Cô Tô đã tổ chức bắn pháo hiệu báo bão, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, kêu gọi ngư dân và các chủ tàu khẩn trương di chuyển vào nơi tránh trú an toàn.

Các lực lượng chức năng thường xuyên thông tin về vị trí, hướng di chuyển và cường độ của bão, hướng dẫn bà con chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền đúng quy định.

Anh Lê Văn Tuấn, Khu 4, Đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh), chia sẻ gia đình có hơn 20 ô lồng bè nuôi cá, gia đình đã chủ động chằng chống, neo chắc chắn để giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời lực lượng Biên phòng, chính quyền cũng đã tuyên truyền, vận động gia đình tránh trú bão, không ở lại lồng bè khi bão đến. Gia đình cũng được các chú bộ đội hỗ trợ, giúp đỡ chằng chống lồng bè, chòi canh.

Đến thời điểm hiện tại, đặc khu Cô Tô đã kêu gọi tổng số 544 phương tiện, trong đó có 468 tàu, thuyền có gắn động cơ và 76 mủng mảng không gắn động cơ vào nơi tránh trú an toàn.

Chính quyền địa phương cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ phương án ứng phó, phương tiện cứu hộ cứu nạn, đảm bảo sẵn sàng xử lý khi có tình huống xấu xảy ra.

100% các cơ sở lưu trú có khách du lịch đang lưu trú biết về tình hình của bão để khách du lịch chủ động có kế hoạch di chuyển vào đất liền. Hiện trên đảo có 124 khách du lịch, trong đó có 11 khách nước ngoài.

Bộ đội Biên phòng Cô Tô giúp người dân chằng, neo đậu tàu thuyền tránh trú bão. (Ảnh: Thu Báu/TTXVN phát)

Toàn Đặc khu, qua rà soát có 52 nhà có nguy cơ mất an toàn (cũ, yếu, nhà mái tôn) đã được hỗ trợ chằng chống gia cố bằng dây thép, dây thừng và bao cát; 12 thôn, khu đã có phương án sơ tán theo chỉ đạo và yêu cầu cụ thể theo diễn biến bão.

Các thành viên Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự đặc khu; các đồn Biên phòng và các thôn, khu nắm chắc địa bàn được phân công; đảm bảo sẵn sàng ứng phó bão theo phương châm 4 tại chỗ (Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ); tuyên truyền người dân và ngư dân tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo bão, tuyệt đối không chủ quan, đồng thời chấp hành nghiêm hướng dẫn của cơ quan chức năng để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Tại phường Móng Cái 1 (tỉnh Quảng Ninh), công tác phòng, chống bão cũng được triển khai khẩn trương, nghiêm túc. Trên địa bàn phường có 517 tàu, thuyền và phương tiện thủy các loại (gồm: tàu cá 17 chiếc; tàu, thuyền vận tải hành khách và hàng hóa 200 chiếc; các loại phương tiện thủy khác (bè mảng, đò sắt) hoạt động trên sông, ven biển 300 chiếc), chủ các tàu thuyền đã nắm bắt được thông tin diễn biến và hướng di chuyển của bão, chủ động về nơi neo đậu, tránh trú an toàn.

Tổng số hộ nuôi trồng thủy sản trên biển là 129 hộ, 363 giàn bè. Các hộ nuôi trồng thủy sản trên biển đã được chính quyền địa phương thông tin về diễn biến và hướng di chuyển của bão, yêu cầu chằng chống, gia cố giàn bè và yêu cầu người dân trên các giàn bè di chuyển dần vào bờ. Trên 800ha diện tích sản xuất nông nghiệp vụ mùa của các hộ dân, trong đó khoảng 500ha diện tích lúa mùa và khoảng 300 ha diện tích rau màu các loại.

Ủy ban Nhân dân phường Móng Cái 1 đã chỉ đạo các Trưởng khu phố tuyên truyền, vận động người dân tranh thủ thu hoạch các diện tích lúa màu và rau màu đã đến thời kỳ thu hoạch với phương châm “xanh nhà còn hơn già đồng” để giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.Hiện trên địa bàn phường Móng Cái 1 có 175 nhà yếu, thiếu kiên cố với 800 nhân khẩu (trong đó có 25 người già; 88 trẻ em).

Ủy ban Nhân dân phường đã xây dựng phương án di dời về các trụ sở nhà văn hóa; trường học; các hộ dân có nhà kiên cố liền kề.

Tại Hải Phòng

Đảo Bạch Long Vĩ, lúc 8h sáng cùng ngày, gió Tây Tây Bắc cấp 5, giật cấp 7, trời nhiều mây, không mưa. Toàn đảo đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bão.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đặc khu, hiện khu vực đảo có tổng cộng 124 phương tiện tàu thuyền đang hoạt động và neo đậu. Trong đó, 50 phương tiện đã được cẩu lên bờ để tránh bão an toàn, 28 phương tiện với 84 lao động neo đậu trong âu cảng, còn 46 phương tiện đang hoạt động ngoài khơi, chủ yếu là tàu cá và tàu vận tải cách đảo từ 10-40 hải lý. Các lực lượng chức năng đang liên tục theo dõi, kêu gọi, hướng dẫn ngư dân vào nơi tránh trú bão an toàn.

Ông Đào Minh Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu, cho biết Ủy ban Nhân dân đặc khu đã kích hoạt hai sở chỉ huy trực 24/24, huy động lực lượng Biên phòng, Công an, dân quân và nhân dân sẵn sàng phương tiện, vật tư, lương thực, thuốc men. Các cơ quan, đơn vị và hộ dân trên đảo được hướng dẫn chằng chống nhà cửa, bảo vệ kho tàng, vật nuôi và cây trồng, chuẩn bị sẵn phương án sơ tán dân khỏi khu vực xung yếu về nhà thi đấu đa năng khi có tình huống khẩn cấp. Công an đặc khu đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản cho người dân, nhất là phương tiện đưa lên bờ. Công tác tuyên truyền về bão Matmo được phát liên tục trên hệ thống truyền thanh của đặc khu và đồn Biên phòng.

Trên toàn thành phố Hải Phòng, công tác phòng chống bão được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, hệ thống đê điều thành phố có 43 tuyến với tổng chiều dài 790,1km, trong đó có 75 vị trí trọng điểm xung yếu. Tất cả các hạt quản lý đê đã huy động 160 cán bộ trực chuyên trách, tổ chức 1.104 người tham gia tuần tra, canh gác tại 276 điểm đê. Thành phố đã ban hành Thông báo số 634/TB-BCH về việc cấm một số hoạt động trên khu vực cửa sông, ven biển; Công điện số 10/CĐ-UBND và Thông báo số 558/TB-VP chỉ đạo toàn diện công tác ứng phó với bão số 11.

Lực lượng chức năng kiểm tra các phương tiện trong âu cảng Bạch Long Vĩ. (Nguồn: TTTXVN phát)

Tính đến 9h sáng 5/10, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã kiểm đếm và thông báo cho 1.603 phương tiện với 4.488 lao động biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh. Trong đó, 45 tàu với 272 lao động vẫn đang hoạt động trên biển, còn 1.558 phương tiện với hơn 4.200 lao động đã neo đậu an toàn tại bến; không còn phương tiện nào trong vùng nguy hiểm.

Ngoài ra, toàn thành phố còn có 171 lồng bè thủy sản với 233 lao động và 3 chòi canh với 6 người cũng đã được thông báo, hướng dẫn phòng tránh bão.

Công tác chuẩn bị của các sở, ngành cũng được triển khai toàn diện.

Sở Xây dựng đã rà soát 164 tòa chung cư cũ, xuống cấp, trong đó có 88 tòa cấp D với 2.647 hộ dân; yêu cầu các địa phương sẵn sàng di dời dân khi cần thiết. Hơn 10.800 cây xanh đô thị đã được cắt tỉa, 16.000 cây được giằng chống để đảm bảo an toàn. Ngành điện lực kiểm tra hệ thống điện, chuẩn bị máy phát dự phòng cho các cơ sở trọng yếu. Sở Công Thương chỉ đạo doanh nghiệp dự trữ hàng hóa, lương thực, nước uống thiết yếu để bình ổn thị trường trong và sau bão. Ngành Y tế bố trí lực lượng, phương tiện, thuốc men, sẵn sàng cấp cứu, sơ tán bệnh nhân khi cần thiết.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Trần Văn Quân yêu cầu các địa phương ven biển, hải đảo duy trì trực ban nghiêm túc, tuyệt đối không chủ quan; tiếp tục kêu gọi tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn người dân, khách du lịch và tài sản. Các lực lượng vũ trang được giao chuẩn bị sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu khẩn cấp nếu bão gây ảnh hưởng lớn.

Tại Lào Cai

Sau khi chịu thiệt hại nặng nề bởi bão số 10, tỉnh Lào Cai tiếp tục đối mặt nguy cơ từ bão số 11. Nhằm giảm tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa có công điện yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, quyết liệt bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan thành viên Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được phân công chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp kịp thời, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ trong ứng phó với thiên tai; đặc biệt nguy cơ mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt cục bộ; tuyệt đối không chủ quan, lơ là để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường chỉ đạo cập nhật thường xuyên, đầy đủ, kịp thời diễn biến của bão và thời tiết để thông tin cho người dân chủ động ứng phó đảm bảo an toàn; tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp các biện pháp, kỹ năng ứng phó, nhất là lũ ống, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất.

Khẩn trương tập trung khắc phục sạt lở trên các tuyến đường giao thông nông thôn bị ảnh hưởng do bão số 10, đảm bảo giao thông thông suốt trên địa bàn; chỉ đạo tạm thời tập kết máy móc, trang thiết bị đang phục vụ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão số 10 tại nơi an toàn; chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu xăng, dầu sẵn sàng phục vụ cho việc ứng phó khi xảy ra thiên tai trên địa bàn theo phương châm “Bốn tại chỗ” để kịp thời tiếp cận, triển khai cứu hộ, cứu nạn ngay khi có tình huống xấu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh theo dõi sát tình hình mưa lớn, chủ động phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan kịp thời kiểm tra, và chủ động biện pháp đảm bảo an toàn các hồ chứa thủy lợi và hạ du, đặc biệt các hồ chứa nhỏ, xung yếu, đang thi công nhằm bảo vệ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng, khai thác thủy sản; kịp thời báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

Sở Công Thương tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư các nhà máy thủy điện triển khai công tác vận hành đảm bảo an toàn hồ chứa, nhất là việc xả lũ khẩn cấp; trong đó, chủ động xả bớt lượng nước chứa trong hồ để đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du khi có lũ về (đặc biệt lưu ý kiểm tra, giám sát việc thực hiện của nhà máy thủy điện Thác Bà theo nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh); thực hiện kiểm tra công tác bảo đảm an toàn hầm mỏ, hồ, đập chứa bùn thải, khai thác khoáng sản và hệ thống lưới điện.

Sở Xây Dựng chỉ đạo, phối hợp với các địa phương triển khai công tác đảm bảo, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính. Chỉ đạo tạm thời tập kết máy móc, trang thiết bị đang phục vụ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão số 10 tại nơi an toàn, chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu xăng, dầu đảm bảo sẵn sàng huy động để ứng phó khi thiên tai xảy ra.

Trước đó, ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, mực nước hồ Thác Bà, tỉnh Lào Cai đạt cao trình 57,49m, lưu lượng nước về hồ khoảng 782m3/s, mực nước hạ lưu 25,42m.

Để hạ thấp mực nước hồ và đảm bảo an toàn công trình, tăng dung tích phòng lũ ứng phó với bão số 11, Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà tăng lưu lượng điều tiết lũ qua đập tràn công trình thủy điện là 962m3/s, lưu lượng qua tổ máy 290m3/s, tổng lưu lượng nước xả về hạ du từ 1.252m3/s. Dự kiến mực nước hạ lưu sẽ tăng lên từ 2-3m so với trước khi xả nước. Thời gian thực hiện từ 8 giờ ngày 4/10 đến trước 17 giờ ngày 5/10 nhằm đưa dần mực nước thượng lưu về dưới cao trình 57m./.

