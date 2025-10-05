Xã hội

Triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó hình thái thiên tai kép

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Công điện số 186/CĐ-TTg ngày 4/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó với cơn bão này.

vna-potal-trien-khai-dong-bo-cac-bien-phap-ung-pho-hinh-thai-thien-tai-kep-bao-chong-bao-lu-chong-lu-8318259.jpg

Dự báo ngày 5-7/10/2025, bão số 11 ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ, ven biển và đất liền nước ta, tiếp tục gây mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Công điện số 186/CĐ-TTg ngày 4/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó với cơn bão này./.

(TTXVN/Vietnam+)
#bão số 11 #Bắc Bộ #dự báo thời tiết #ứng phó bão #mưa lớn #Matmo #bão năm 2025
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Động lực mới trong quản lý và phục vụ nhân dân

Sau 3 tháng triển khai, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Hà Nội đã tạo được những chuyển biến rõ nét như bộ máy tinh gọn, hiệu lực quản lý nâng lên, người dân được phục vụ thuận tiện hơn.