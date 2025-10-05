Triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó hình thái thiên tai kép

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Công điện số 186/CĐ-TTg ngày 4/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó với cơn bão này.

Dự báo ngày 5-7/10/2025, bão số 11 ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ, ven biển và đất liền nước ta, tiếp tục gây mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Công điện số 186/CĐ-TTg ngày 4/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó với cơn bão này./.