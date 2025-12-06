Quảng Trị: Kịp thời hỗ trợ, cứu sống 2 ngư dân gặp nạn trên biển

Sáng 6/12, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh cùng với Hải đội Biên phòng 1, tàu vận tải Khánh Minh 09 và một tàu đánh cá địa phương vừa kịp thời phối hợp hỗ trợ cứu nạn hai ngư dân bị chìm thuyền trong lúc thả lưới đánh bắt hải sản ở cửa Gianh, tỉnh Quảng Trị.

Lúc 18 giờ 20 phút ngày 5/12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) nhận được tin báo từ anh Nguyễn Quang Công, thuyền trưởng tàu vận tải Khánh Minh 09 về việc: khi tàu đang hành trình vào cảng Gianh thì phát hiện một người đang trôi dạt trên biển và đã cứu vớt lên tàu an toàn. Người dân được cứu là ngư dân Nguyễn Văn Nhân (sinh năm 1980), trú tại phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, ngư dân Nguyễn Văn Nhân và ngư dân Nguyễn Đức Thuận (sinh năm 1981) cùng trú tại phường Bắc Gianh đi thuyền nhỏ ra biển thả lưới, sau đó thuyền bất ngờ gặp sự cố, bị nước tràn vào khoang và thuyền chìm dần. Anh Nhân được tàu vận tải Khánh Minh 09 phát hiện cứu vớt, còn anh Thuận đang bám thuyền trôi dạt, đề nghị đơn vị hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh đã báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đồng thời triển khai huy động lực lượng, phương tiện để ứng cứu; thông báo cho chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan cùng phối hợp cứu nạn.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Hải đội Biên phòng 1 triển khai xuồng MS BP.07-15-01 cùng 8 cán bộ chiến sỹ cơ động ứng cứu. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh tiếp tục duy trì liên lạc với tàu vận tải Khánh Minh 09 để hỗ trợ tiếp nhận ngư dân, đồng thời huy động tàu cá địa phương số hiệu QB-98061-TS cùng 4 thuyền viên, do ông Nguyễn Văn Thông làm thuyền trưởng cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Đến 21 giờ ngày 5/12, ngư dân Nguyễn Đức Thuận đã được phát hiện và kịp thời cứu sống, đưa lên tàu; lực lượng chức năng cũng đã kéo thuyền bị nạn vào bờ.

Các ngư dân sau khi đưa vào bờ đã được cán bộ Quân y Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh thăm khám, kiểm tra sức khỏe đảm bảo và sau đó bàn giao, trở về với gia đình an toàn./.

