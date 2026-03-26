An Giang: Khởi tố 3 bị can mua bán hóa đơn khống

Sáng 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can cùng về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.”

Trong đó, Công an tỉnh An Giang đã ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Viết Dự (sinh năm 1977, cư trú tại thành phố Hà Nội); lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Mỹ Cơ (sinh năm 1966, cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang). Bị can Phạm Ngọc Liềm (sinh năm 1967, là chồng của Nguyễn Thị Mỹ Cơ) cũng bị khởi tố liên quan đến vụ án này nhưng đang chấp hành án trong một vụ án khác.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 (Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang) phê chuẩn.

Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Thị Mỹ Cơ.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh An Giang, thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh An Giang phát hiện đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng xảy ra tại 6 công ty trong tỉnh An Giang.

Trong đó, đối tượng Đỗ Viết Dự cùng với vợ chồng Phạm Ngọc Liềm, Nguyễn Thị Mỹ Cơ tổ chức thực hiện xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng khống, thu lợi bất chính.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh triệt xóa. Quá trình điều tra xác định, từ năm 2016 đến năm 2018, Đỗ Viết Dự sử dụng pháp nhân của 6 công ty trên địa bàn An Giang xuất bán hóa đơn khống cho nhiều doanh nghiệp, công ty trong và ngoài tỉnh.

Trong khoảng thời gian trên, bước đầu Cơ quan Công an xác định Dự đã xuất bán 34 hóa đơn khống cho 11 công ty, thể hiện hàng hóa, dịch vụ ghi khống gồm: cát, đá, thi công công trình, số tiền thu lợi bất chính trên 420 triệu đồng.

Trong đó, Phạm Ngọc Liềm và Nguyễn Thị Mỹ Cơ đã giúp sức cho Dự bán 15 hóa đơn khống cho 5 công ty, với số tiền thu lợi bất chính trên 191 triệu đồng; trong đó Cơ và Liềm được hưởng lợi trên 56 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc./.

