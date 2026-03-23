Sơn La xử lý nhóm thanh thiếu niên phóng nhanh, vượt ẩu gây mất an toàn giao thông

Ngày 23/3, Cục cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) thông tin lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện và xử lý một nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, điều khiển xe mô tô dàn hàng ngang, phóng nhanh, vượt ẩu trên địa bàn phường Chiềng Cơi, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.

Theo đó, khoảng 22h ngày 21/3/2026, sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Công an phường Chiềng Cơi cùng lực lượng Công an các xã Chiềng Ban, Mường Chanh tiến hành xác minh, truy xét các đối tượng liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau hơn 10 giờ triển khai, đến ngày 22/3, lực lượng chức năng đã làm rõ và xử lý 13 trường hợp vi phạm, chủ yếu là thanh thiếu niên trú tại các xã Chiềng Ban và Mường Chanh.

Qua kiểm tra, các trường hợp vi phạm mắc nhiều lỗi như không đội mũ bảo hiểm, phương tiện không có gương chiếu hậu, chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, không gắn biển kiểm soát. Đáng chú ý, có 9 trường hợp không gắn biển số, 3 trường hợp sử dụng khẩu trang che biển số và 1 trường hợp dùng biển số giả.

Ngoài ra, nhóm đối tượng còn có hành vi điều khiển phương tiện dàn hàng ngang, chạy với tốc độ cao trên các tuyến đường, gây mất trật tự an toàn giao thông và bức xúc trong dư luận.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ để xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật./.

