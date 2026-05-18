Chương trình nghệ thuật đặc biệt về Bác Hồ tại Cao Bằng

Tối 18/5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng, Nhà hát Kịch Việt Nam và Tạp chí Thế giới Di sản phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức công diễn miễn phí chương trình nghệ thuật đặc biệt về Bác Hồ nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026).

Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng Nguyễn Quốc Trung cho biết, Cao Bằng là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; là nơi ghi dấu nhiều sự kiện trọng đại của dân tộc.

Đặc biệt, mùa Xuân năm 1941, sau hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam tại Pác Bó.

Hình ảnh Bác Hồ trong vở kịch ngắn “Miền Nam trong trái tim Bác” (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Từ mảnh đất cội nguồn Pác Bó, nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược đã được hình thành, mở ra bước ngoặt trọng đại cho cách mạng, tiến tới thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh, việc tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Cao Bằng trong dịp này có ý nghĩa chính trị, văn hóa và xã hội sâu sắc; tưởng nhớ, tri ân công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, ý chí tự lực, tự cường; bồi đắp niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng; phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và di sản Hồ Chí Minh tại Cao Bằng.

Đồng thời, chương trình góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người Cao Bằng; thúc đẩy phát triển du lịch lịch sử, văn hóa; từng bước xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Cao Bằng gắn với phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sỹ, ca sỹ đến từ Nhà hát Ca múa nhạc quốc gia Việt Nam, Nhà hát Kịch Việt Nam. Ngoài các ca khúc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, điểm nhấn của chương trình là kịch ngắn “Miền Nam trong trái tim Bác” của tác giả và đạo diễn Nghệ sỹ ưu tú Trịnh Mai Nguyên.

Vở kịch cho thấy, suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Bác Hồ luôn dành cho nhân dân miền Nam sự quan tâm và những tình cảm thân thương, bởi đồng bào và chiến sỹ miền Nam là những người phải chịu nhiều đau khổ, hy sinh mất mát trong công cuộc chiến đấu giành độc lập thống nhất đất nước.

Những năm tháng chiến tranh ác liệt, dù xa cách, đồng bào miền Nam vẫn luôn hướng về Bác bằng tất cả niềm tin, lòng yêu thương và nỗi nhớ khôn nguôi. Trong tim mỗi người con miền Nam, hình ảnh Bác Hồ là ngọn đuốc sáng dẫn đường, là nguồn sức mạnh để vượt qua bao khó khăn, gian khổ và cả sự hy sinh…

Các ca khúc, vở kịch ngắn đã khắc họa chiều sâu đời sống tình cảm, sự gần gũi, nhân hậu của Bác Hồ đối với nhân dân. Bà Hoàng Thị Duyên (62 tuổi, xóm Nam Phong 3, phường Thục Phán) chia sẻ, chương trình có nhiều bài hát ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt vở kịch “Miền Nam trong trái tim Bác” rất hay và ý nghĩa. Xem xong, bà thêm hiểu hơn về tấm lòng của Bác đối với đồng bào miền Nam nói riêng và đồng bào cả nước nói chung…

Có mặt tại chương trình, Thiếu tá Vũ Thanh Hải (Ban Quân khí, Phòng Hậu cần kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng) chia sẻ, chương trình là lời tri ân sâu sắc đối với công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là dịp để quân và dân Cao Bằng thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chung tay gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử quý báu của dân tộc; cùng phấn đấu, rèn luyện xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng...

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tặng Bằng khen cho Nhà hát kịch Việt Nam vì có thành tích trong tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt về Bác Hồ nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước đó, vào tối 17/5, chương trình đã được biểu diễn miễn phí tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó (xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng)./.

