Việt Nam đồng hành tổ chức thành công Sự kiện mô phỏng Hội nghị ASEAN

Trong các ngày từ 16-18/5, tại thủ đô Wellington (New Zealand), trong vai trò đại diện điều phối quan hệ đối thoại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)-New Zealand và là Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Wellington (ACW), Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand đã hỗ trợ tổ chức thành công tốt đẹp Sự kiện mô phỏng Hội nghị ASEAN tại New Zealand (NZMAM) 2026.

Đây là hoạt động lần đầu tiên được tổ chức tại New Zealand, với sự tham gia của sinh viên các trường đại học, trong chuỗi các sự kiện mô phỏng Hội nghị ASEAN diễn ra tại các nước ASEAN và Đông Á.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, ngày 18/5, Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand đã vui mừng đón tiếp Ban Tổ chức cùng các đại biểu tham dự NZMAM 2026 đến thăm và làm việc tại trụ sở Đại sứ quán, đồng thời kết hợp tổ chức lễ bế mạc và trao tặng các giải thưởng của sự kiện nhân dịp này.

Phát biểu chào mừng, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang đã nhiệt liệt chúc mừng Sự kiện mô phỏng Hội nghị ASEAN lần đầu tiên được tổ chức tại New Zealand thành công tốt đẹp, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực không mệt mỏi của Ban Tổ chức NZMAM 2026.

Ghi nhận và biểu dương sự tham gia tích cực, đầy nhiệt huyết của các đại biểu trẻ, Đại sứ Phan Minh Giang nhấn mạnh thế hệ trẻ chính là lực lượng nòng cốt và chủ nhân tương lai của khu vực.

Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang (phải) và Điều phối viên quốc gia New Zealand Joshua Paterson tại lễ bế mạc và trao tặng các giải thưởng của NZMAM 2026. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại sứ bày tỏ mong muốn sự kiện này và những hoạt động sắp tới sẽ góp phần trang bị những kỹ năng đối ngoại, nâng cao nhận thức, hiểu biết sâu sắc hơn về ASEAN và quan hệ ASEAN-New Zealand cũng như khuyến khích thế hệ trẻ tham gia tích cực, sâu rộng hơn vào việc định hình tầm nhìn và tương lai chung của khu vực.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối thoại ASEAN-New Zealand, với những thành quả đáng kể trong hơn 50 năm qua, Đại sứ Phan Minh Giang hoan nghênh việc nâng cấp quan hệ ASEAN-New Zealand lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2025 và thông qua Kế hoạch hành động triển khai giai đoạn 2025-2030.

Đại sứ khẳng định, với vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN-New Zealand giai đoạn 2024-2027, Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với New Zealand và các nước ASEAN thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện mới thiết lập, mang lại lợi ích thiết thực hơn cho người dân, đóng góp hiệu quả hơn cho hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng và bền vững của hai bên và cả khu vực.

Tổng kết NZMAM 2026, Điều phối viên quốc gia New Zealand Joshua Paterson đã báo cáo khái quát các hoạt động và kết quả chính của NZMAM 2026. Ông Paterson đồng thời cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand cùng ACW đã nhiệt tình hỗ trợ tổ chức thành công sự kiện NZMAM 2026, cũng như bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các cơ quan đại diện ngoại giao các nước ASEAN tại Wellington đối với các hoạt động liên quan trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã mời Đại sứ Phan Minh Giang cùng chủ trì trao tặng các giải thưởng ý nghĩa cho các đại biểu sinh viên đạt những thành tích xuất sắc trong kỳ hội nghị lần này.

Khép lại buổi lễ là phần giao lưu văn hóa ẩm thực với các món ăn đậm đà bản sắc Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand chuẩn bị, góp phần tạo không gian giao lưu kết nối, thấm đượm tinh thần hữu nghị, hợp tác.

Buổi lễ đón tiếp, bế mạc sự kiện lần này không chỉ là dấu mốc ý nghĩa tiếp nối chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ đối thoại ASEAN-New Zealand, mà còn khẳng định vai trò của Việt Nam nói chung và của Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand nói riêng trong thúc đẩy ngoại giao nhân dân, văn hóa, giao lưu kết nối thế hệ trẻ tương lai giữa Việt Nam, ASEAN và New Zealand. Điều này đóng góp tích cực vào việc triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN-New Zealand và Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-New Zealand cùng được thiết lập năm 2025./.

