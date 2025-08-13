ASEAN-New Zealand hướng tới thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Ngày 13/8, tại thủ đô Wellington của New Zealand, Ủy ban Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Wellington (ACW) đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 58 năm ngày thành lập khối.

Đây là hoạt động hằng năm của ACW, bao gồm đại sứ, cao ủy các nước thành viên ASEAN có cơ quan đại diện tại thủ đô Wellington là Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, cùng với Timor Leste là quan sát viên.

Tham dự Lễ kỷ niệm, ngoài các đại sứ, cao ủy, cán bộ và nhân viên ngoại giao các nước ASEAN, có Bộ trưởng Bộ các Cộng đồng dân tộc New Zealand Mark Mitchell; Thứ trưởng Ngoại giao New Zealand Grahame Morton; đại diện Vụ khu vực và một số vụ liên quan của Bộ Ngoại giao và Thương mại; đại điện các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan của New Zealand; các thành viên đoàn ngoại giao, trong đó có các nước đối tác của ASEAN tại thủ đô Wellington.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch đương nhiệm của ACW - Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của Lễ kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập ASEAN trong năm nay, đánh dấu 10 năm thành lập Cộng đồng ASEAN, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN-New Zealand. Năm 2025 cũng đánh dấu 30 năm Việt Nam trở thành thành viên của gia đình ASEAN.

Trải qua gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, ASEAN đã trở thành biểu tượng và hình mẫu thành công về hợp tác và liên kết khu vực. Trong bối cảnh khu vực và thế giới đang thay đổi nhanh chóng, phức tạp và khó lường hiện nay, việc giữ gìn đoàn kết ASEAN, duy trì và phát huy vai trò trung tâm ASEAN càng có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết, giúp ASEAN vượt qua những khó khăn, thách thức, tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu, thành công trong giai đoạn phát triển tới đây.

Thay mặt ACW, Đại sứ Phan Minh Giang vui mừng chào đón các đại diện cấp cao của Chính phủ New Zealand tham dự Lễ kỷ niệm năm nay. Với sự phát triển mạnh mẽ của mối quan hệ trong nửa thế kỷ qua, ASEAN và New Zealand đang hướng tới thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ trong năm 2025.

Trong vai trò là nước điều phối quan hệ ASEAN-New Zealand giai đoạn 2024-2027, Việt Nam cam kết phối hợp chặt chẽ với New Zealand và các nước ASEAN thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác, mang lại lợi ích thiết thực hơn cho người dân, đóng góp hiệu quả hơn cho hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng và bền vững của hai bên và cả khu vực.

Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang, Chủ tịch đương nhiệm của Ủy ban ASEAN tại Wellington (ACW), phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập ASEAN. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong thông điệp ghi hình nhân Ngày ASEAN gửi tới Lễ kỷ niệm năm nay, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon chúc mừng ASEAN nhân kỷ niệm 58 năm ngày thành lập Hiệp hội, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa Lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-New Zealand, khẳng định New Zealand cam kết cùng ASEAN xây đắp một tương lai phát triển an ninh, ổn định và thịnh vượng.

Tham dự Lễ kỷ niệm với tư cách khách mời danh dự, Bộ trưởng Bộ các Cộng đồng dân tộc New Zealand Mark Mitchell chúc mừng Ngày ASEAN, đồng thời bày tỏ mong muốn New Zealand cùng ASEAN nỗ lực đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ trong năm 2025, thúc đẩy hợp tác thiết thực hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu và lợi ích của người dân các nước ASEAN và New Zealand.

Đại diện Chính phủ New Zealand, Thứ trưởng Ngoại giao Grahame Morton phát biểu chúc mừng các đại sứ, cao ủy các nước thành viên ASEAN tại Wellington nhân kỷ niệm Ngày ASEAN lần thứ 58.

Khẳng định luôn coi trọng quan hệ với ASEAN, một trong những mối quan hệ lâu đời và quan trọng nhất của New Zealand, Thứ trưởng Ngoại giao New Zealand đánh giá cao tầm quan trọng của ASEAN với dân số đông thứ 3 thế giới và là nền kinh tế lớn thứ 5 toàn cầu.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Grahame Morton tái khẳng định New Zealand mong muốn thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với ASEAN tại Hội nghị Cấp cao kỷ niệm ASEAN-New Zealand vào tháng 10 năm nay, đồng thời nhấn mạnh New Zealand cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ASEAN đóng góp tích cực hơn cho hòa bình và thịnh vượng khu vực.

Lễ kỷ niệm Ngày thành lập ASEAN hằng năm tại New Zealand đã trở thành thông lệ đáng tự hào của Ủy ban ASEAN tại Wellington, thể hiện sự tôn vinh các giá trị chung và khẳng định cam kết thúc đẩy tinh thần đoàn kết, hữu nghị, đối thoại và hợp tác của ASEAN và giữa ASEAN với đối tác New Zealand.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm Ngày ASEAN lần thứ 58 năm nay, các đại biểu và khách mời đã thưởng thức các tiết mục văn nghệ truyền thống và trải nghiệm văn hóa ẩm thực dân tộc đặc sắc của các nước thành viên ASEAN./.

