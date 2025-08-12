Thúc đẩy quan hệ hợp tác ASEAN-Hy Lạp hướng tới tương lai bền vững

Ngày 8/8, Ủy ban Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Hy Lạp (ACAT) đã tổ chức Ngày ASEAN, đánh dấu 58 năm thành lập khối. Buổi lễ có sự tham dự của Đại sứ, Phu nhân và toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán các nước ASEAN tại Hy Lạp, cùng đại diện Bộ Ngoại giao Hy Lạp, Đại sứ, đại diện các nước Đối tác đối thoại của ASEAN và bạn bè tại Hy Lạp.



Theo phóng viên TTXVN tại Nam Âu, phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tiến sỹ Dr. Bebeb A.K.N. Djundjunan, Đại sứ Indonesia - nước hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên ACAT - nhấn mạnh thông điệp của ASEAN về một “ASEAN đoàn kết hơn, tự cường hơn, chủ động hơn, bao trùm hơn và bền vững hơn.”

Đại sứ Djundjunan cũng đã điểm lại các thành tựu mà Hiệp hội đã đạt được trong thời gian qua, từ việc xây dựng cộng đồng ASEAN đến tạo dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhiều nước và tổ chức quan trọng trên thế giới.



Là nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới, ASEAN ngày càng trở thành đối tác quan trọng của các nước, trong đó có Liên minh châu Âu (EU) - đối tác thương mại lớn thứ 3 và là nhà đầu tư lớn thứ 2 của ASEAN.

Gia đình ASEAN tại sự kiện ngày ASEAN. (Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Hy Lạp cung cấp)

Với thông điệp “Xây dựng ASEAN đoàn kết, bao trùm và tự cường trong một thế giới biến động,” các nước ASEAN mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ ASEAN-EU, ASEAN-Hy Lạp cũng như giữa các nước thành viên ACAT với Hy Lạp.



Phát biểu tại buổi lễ, ông Spyridon Voulgaris - Đại sứ, Vụ trưởng Vụ châu Á và châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Hy Lạp - chúc mừng các nước ASEAN nhân Ngày ASEAN; khẳng định Hy Lạp và ASEAN là đối tác tin cậy, chia sẻ giá trị, lợi ích và trách nhiệm chung trong việc củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và kinh tế hiện nay.



Ông cũng bày tỏ mong muốn cùng các nước ASEAN thúc đẩy tầm nhìn của ASEAN tại Hy Lạp; tăng cường hơn nữa quan hệ ASEAN-Hy Lạp trong các lĩnh vực cùng có lợi trong khuôn khổ hợp tác song phương cũng như ASEAN-EU, và sẵn sàng là cầu nối để ASEAN thắt chặt hơn nữa quan hệ với EU.



Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu được thưởng thức chương trình nghệ thuật của Indonesia và ẩm thực truyền thống của các nước ASEAN, trong đó có món nem của Việt Nam.

Hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp nhân Ngày ASEAN năm 2025 đã góp phần lan toả, quảng bá hình ảnh Việt Nam qua các món ăn mang hương vị đặc trưng, gây ấn tượng với chính giới, người dân sở tại và cộng đồng các nước ASEAN tại Hy Lạp./.

Việt Nam và Hy Lạp có nhiều điểm tương đồng để phát triển hợp tác kinh tế biển Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương gợi ý chính quyền đảo Rhodes đi thăm Việt Nam để tìm hiểu khả năng hợp tác cụ thể và kết nghĩa với một địa phương ven biển có đảo của Việt Nam.