Việt Nam và Hy Lạp có nhiều điểm tương đồng để phát triển hợp tác kinh tế biển

Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp, bà Phạm Thị Thu Hương đã dẫn đầu đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam thăm và làm việc tại đảo Rhodes - đảo lớn nhất trong quần đảo Dodecanese, nằm ở Đông Nam Biển Aegea, trong các ngày 4-6/8.

Tại cuộc gặp với Phó Thị trưởng đảo Rhodes phụ trách Kinh tế, Tài chính và Di sản văn hóa, ông Chalkias Konstantinos, Đại sứ Phạm Thị Thu Hương đã được nghe giới thiệu lịch sử hình thành, phát triển, kiến trúc và văn hóa đặc sắc của Rhodes, trong đó có Khu Đô thị cổ từ thời trung cổ được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận và là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất tại châu Âu.

Đại sứ Phạm Thị Thu Hương đã bày tỏ ấn tượng về sự phát triển đa dạng, hấp dẫn của đảo Rhodes, đặc biệt là việc bảo tồn, gìn giữ các di sản văn hóa từ thời trung cổ đã làm nên nét đặc sắc riêng, đưa Rhodes trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn hàng đầu tại Hy Lạp.

Nhân dịp này, bà Phạm Thị Thu Hương giới thiệu về tiềm năng biển, đảo Việt Nam, cho rằng hai nước có nhiều điểm tương đồng để phát triển hợp tác kinh tế biển. Đây cũng là điểm chung trong chính sách phát triển và hợp tác giữa hai nước. Chính phủ Việt Nam chú trọng phát triển kinh tế xanh, bền vững, gìn giữ và phát triển văn hóa, bản sắc dân tộc đi đôi với phát triển kinh tế, xã hội.

Với bờ biển dài, kinh tế biển, trong đó có phát triển du lịch, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế tại Việt Nam. Mỗi năm, Việt Nam đón hơn 17,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế và có trên 5 triệu lượt người Việt Nam đi du lịch nước ngoài, trong đó nhiều khách du lịch Việt Nam mong muốn được tới thăm Hy Lạp.

Trên cơ sở đó, bà Phạm Thị Thu Hương bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với đảo Rhodes trong những lĩnh vực là thế mạnh của cả hai bên, trong đó có du lịch thông qua các hoạt động như tăng cường hình ảnh Việt Nam tại các lễ hội của địa phương, với sự tham gia, đóng góp của cộng đồng người Việt đang sinh sống tại đảo; kết nối các công ty lữ hành của Việt Nam với các đối tác của đảo Rhodes; thiết lập hợp tác, liên kết giữa các trường đại học, cơ sở đào tạo dịch vụ du lịch, khách sạn, trao đổi thực tập sinh; tiếp nhận lao động Việt Nam làm việc tại các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ trên đảo...

Đoàn Đại sứ quán Việt Nam làm việc với Phó Thị trưởng đảo Rhodes Chalkias Konstantinos. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Đại sứ Phạm Thị Thu Hương gợi ý chính quyền đảo Rhodes đi thăm Việt Nam để tìm hiểu khả năng hợp tác cụ thể và kết nghĩa với một địa phương ven biển có đảo của Việt Nam.

Phó Thị trường đảo Rhodes Konstantinos nhất trí với các đề xuất của Đại sứ Việt Nam và mong muốn hai bên sẽ tiếp tục trao đổi trong thời gian tới để cụ thể hóa các hướng, nội dung hợp tác.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại sứ Phạm Thị Thu Hương đã có cuộc gặp với đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại đảo Rhodes. Hiện có khoảng gần 100 người Việt Nam sinh sống, làm ăn tại Rhodes.

Cùng với việc thăm hỏi đời sống của bà con, Đại sứ Phạm Thị Thu Hương đã thông tin về thành tựu, tình hình và chính sách phát triển kinh tế, xã hội, ngoại giao, an ninh, quốc phòng của đất nước; tình hình quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hy Lạp.

Về công tác cộng đồng, Đại sứ Phạm Thị Thu Hương đã thông tin về các điểm mới trong chính sách pháp luật về quốc tịch, căn cước, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản... được ban hành trong thời gian gần đây nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho kiều bào gắn kết và góp phần xây dựng quê hương đất nước.

Đại sứ Phạm Thị Thu Hương cùng các đại diện cộng đồng người Việt Nam tại đảo Rhodes. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại sứ Phạm Thị Thu Hương cũng thông tin về các hoạt động dành cho kiều bào do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức, các hoạt động chung của cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu do các tổ chức hội đoàn Việt Nam tại châu Âu tổ chức và bày tỏ mong muốn cộng đồng tại đảo Rhodes tích cực tham gia các hoạt động này, nhất là các hoạt động gắn kết thế hệ trẻ cộng đồng.

Đại sứ Phạm Thị Thu Hương nhấn mạnh ý nghĩa và việc cần thiết có các tổ chức hội đoàn người Việt trong việc tập hợp, đại diện cộng đồng trong quan hệ với sở tại, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong quá trình sinh sống, hội nhập với xã hội sở tại và giữ liên hệ với đất nước.

Đại sứ Phạm Thị Thu Hương đã động viên bà con bầu đại diện Ban liên lạc người Việt Nam tại đảo Rhodes, để kết nối và nhận thông tin hoạt động cộng đồng của Ban liên lạc người Việt Nam tại Hy Lạp và Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp./.

Tăng cường xúc tiến hợp tác cấp địa phương giữa Việt Nam và Hy Lạp Thống đốc vùng quần đảo Ionian cho biết sẵn sàng đón tiếp các đoàn địa phương của Việt Nam tới trao đổi, hợp tác về phát triển bền vững kinh tế biển, kết hợp với bảo tồn thiên nhiên và môi trường.