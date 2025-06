Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 9/6, nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao lần thứ 3 của Liên hợp quốc về Đại dương (UNOC 3) tại Nice, Cộng hòa Pháp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis.

Hai Thủ tướng hài lòng ghi nhận thành quả tốt đẹp trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (15/4/1975-15/4/2025), nhấn mạnh ý nghĩa mốc 50 năm lịch sử và nhất trí cần làm sâu sắc hơn hợp tác nhiều mặt của quan hệ Việt Nam-Hy Lạp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Ngài Thủ tướng và các lãnh đạo cấp cao của Hy Lạp, tin tưởng các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao sẽ giúp củng cố tin cậy chính trị, trao đổi các biện pháp để tăng cường quan hệ.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cùng nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại, tận dụng hiệu quả Hiệp hội mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), tạo thuận lợi cho các mặt hàng xuất khẩu của hai nước vào thị trường của nhau.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc gặp Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hy Lạp tăng cường hợp tác với Việt Nam về nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực, phát triển đội tàu biển, xem xét ký kết các thỏa thuận nhằm tạo thuận lợi cho trao đổi đoàn, giao lưu giữa nhân dân hai nước trong đó có Hiệp định miễn thị thực cho công dân hai nước.

Thủ tướng Hy Lạp nhấn mạnh Hy Lạp sẵn sàng tiếp nhận lao động tay nghề cao của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học-công nghệ, sẵn sàng xem xét việc ký thỏa thuận hợp tác lao động; mong muốn hai bên tăng cường hợp tác du lịch, kết nối, đặc biệt mở đường bay thẳng để tạo điều kiện cho trao đổi, giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Hy Lạp hỗ trợ thúc đẩy Nghị viện châu Âu sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), cũng như thúc đẩy EU gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam (IUU).

Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo đã cùng trao đổi các biện pháp tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, trong đó có việc ủng hộ các ứng cử của nhau vào các cơ quan quan trọng của Liên hợp quốc.

Thủ tướng Hy Lạp nhấn mạnh hai nước chia sẻ nhiều quan tâm chung, cùng đề cao và tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, cùng quan tâm bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, thúc đẩy tự do hoá thương mại./.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis Chiều 9/6 (giờ địa phương), nhân dịp tham dự Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3 (UNOC 3) tại thành phố Nice, Cộng hòa Pháp, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis.