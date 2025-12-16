Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Người khuyết tật VN tham gia ASEAN Para Games 13

Sáng 16/12, tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (Thành phố Hồ Chí Minh), Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Ủy ban Paralympic Việt Nam tổ chức Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 13 (ASEAN Para Games 13), diễn ra tại Thái Lan từ ngày 15-27/1/2026.

Với truyền thống nhiều năm liền nằm trong nhóm dẫn đầu tại các kỳ ASEAN Para Games, Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 40-50 huy chương vàng, nằm trong tốp 4-5 quốc gia dẫn đầu khu vực tại Đại hội lần này.

Lễ xuất quân là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm nghị lực, ý chí vượt qua mặc cảm, vượt lên số phận với tinh thần “tàn mà không phế” cho các vận động viên người khuyết tật Việt Nam trước khi bước vào đấu trường khu vực, qua đó lan tỏa những giá trị nhân văn và khát vọng vươn lên.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phát biểu tại Lễ xuất quân. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Tại lễ xuất quân, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến người khuyết tật và thể thao người khuyết tật Việt Nam thông qua các chủ trương, chính sách, sự lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo mọi điều kiện giúp người khuyết tật thụ hưởng đầy đủ, bình đẳng các quyền công dân, phát huy hết khả năng, đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng và xã hội, trong đó có thể dục, thể thao.

Phó Thủ tướng đề nghị toàn thể cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên của Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam nhận thức đầy đủ trách nhiệm, thi đấu với quyết tâm cao nhất, vượt qua chính mình; tuân thủ nghiêm kỷ luật, nội quy thi đấu của Đại hội, chú trọng kết hợp các hoạt động giao lưu phù hợp, qua đó lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, chân thành, yêu chuộng hòa bình và góp phần củng cố tình hữu nghị, đoàn kết trong khu vực.

Thay mặt Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam, bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn khẳng định toàn thể cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên của Đoàn sẽ quyết tâm thi đấu bình tĩnh, tự tin, đoàn kết, kỷ luật, nỗ lực cao nhất để giành thành tích tốt nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc, đồng thời góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị với các quốc gia trong khu vực.

Công tác chuẩn bị cho Đại hội lần này gặp không ít khó khăn khi Ban Tổ chức cắt giảm một số nội dung là thế mạnh của Việt Nam; điều kiện tập trung huấn luyện của vận động viên còn hạn chế do chủ yếu tập luyện tại địa phương. Với tinh thần trách nhiệm cao, ý chí quyết tâm và khát vọng cống hiến “vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc”, toàn đoàn đã tích cực tập luyện, chuẩn bị nghiêm túc về chuyên môn, thể lực, chiến thuật, đồng thời bảo đảm tốt các điều kiện hậu cần, y tế và di chuyển.

ASEAN Para Games 13 có sự tham dự của 11 quốc gia Đông Nam Á. Đây là sự kiện thể thao lớn nhất khu vực dành cho người khuyết tật với 19 môn thi đấu, hơn 500 nội dung, trong đó nhiều môn được tổ chức theo chuẩn giám sát của Ủy ban Paralympic quốc tế (IPC).

Vận động viên Lê Văn Công (môn Cử tạ), đại diện cho toàn thể các vận động viên của Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tuyên thệ, thể hiện ý chí quyết tâm và tinh thần thi đấu cao thượng của Đoàn. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Tại Đại hội lần này, Việt Nam cử 185 thành viên tham dự, trong đó có 141 vận động viên (2 vận động viên dẫn đường), 27 huấn luyện viên và 17 cán bộ đoàn, tham gia tranh tài ở 11 môn thể thao, gồm: Điền kinh, Bơi, Cử tạ, Cầu lông, Bóng bàn, Cờ vua, Judo, Boccia, Bắn cung, Quần vợt và Đấu kiếm.

Đây không chỉ là sân chơi thể thao đỉnh cao, mà còn là dịp để các vận động viên người khuyết tật Việt Nam giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị với các quốc gia Đông Nam Á.

Qua đó, giới chuyên môn kiểm tra, đánh giá năng lực và trình độ chuyên môn của các vận động viên, chuẩn bị lực lượng tham dự ASIAN Para Games lần thứ 5 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) và Paralympic Los Angeles 2028 (Hoa Kỳ).

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh, cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đã dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, thể hiện quyết tâm thi đấu vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc./.

