Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 chiều 16/12: Việt Nam liên tiếp giành HCV

Đoàn thể thao Việt Nam đã liên tiếp đón nhận tin vui khi các đội tuyển liên tiếp giành được 6 huy chương Vàng trong ngày 16/12 tại SEA Games 33.

Đua thuyền mang về tấm huy chương Vàng đầu tiên khi Lê Thị Hiền, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Ngọc Anh giành chiến thắng ở nội dung bốn nữ hạng nặng 1 mái chèo.

Thành tích của các cô gái Việt Nam là 7 phút 58, 19 giây, bỏ xa đối thủ xếp sau là Thái Lan (8 phút 03,515 giây).

Ngay sau Đua thuyền, Hoàng Thị Thùy Giang cũng mang về tin vui khi xuất sắc giành huy chương Vàng ở môn Kickboxing, nội dung Point Fighting 50kg nữ.

Cũng ở môn Kickboxing, Nguyễn Quang Huy thi đấu ấn tượng để đánh bại võ sỹ chủ nhà Thái Lan để giành chiến ở chung kết nội dung hạng 57kg nam.

Điền kinh cũng liên tiếp có tin vui với thành tích ấn tượng của Nguyễn Thị Oanh và Bùi Thị Kim Anh.

Nguyễn Thị Oanh giành chiến thắng ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật với thời gian 10 phút 13,74 giây.

Thành tích này giúp "nữ hoàng điền kinh" Việt Nam hoàn tất cú hat-trick huy chương Vàng tại SEA Games 33, đồng thời nâng số huy chương Vàng mà cô có được trong các kỳ đại hội lên con số 15.

Trong khi đó, Bùi Thị Kim Anh giành huy chương Vàng nội dung nhảy cao với thành tích 1m86.

Tấm huy chương Vàng còn lại đến từ môn Thể thao Điện tử (esports) khi các cô gái của chúng ta đánh bại Lào 4-0 ở nội dung bộ môn liên quân mobile - đồng đội nữ.

Như vậy, tính đến 18g ngày 16/12, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 46 huy chương Vàng, 50 huy chương Bạc và 73 huy chương Đồng, tiếp tục nằm trong top 3 bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33.

Đoàn thể thao Thái Lan vẫn dẫn đầu bảng tổng sắp với 149 huy chương Vàng, 91 huy chương Bạc và 64 huy chương Đồng.

Đoàn thể thao Indonesia xếp thứ 2 với 59 huy chươn Vàng, 69 huy chương Bạc và 65 huy chương Đồng.

Các vị trí còn lại trên bảng tổng sắp huy chương lần lượt là Singapore, Malaysia, Philippines, Myanmar, Lào, Brunei và Timor Leste./.