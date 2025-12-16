SEA Games 33: Futsal nữ Việt Nam giành vé vào chung kết

Chiều 16/12, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam đã đánh bại Philippines với tỷ số 1-0 ở trận bán kết SEA Games 33, qua đó trở thành đội Futsal nữ đầu tiên giành quyền vào chơi trận chung kết.

Đây là chiến thắng thể hiện rõ bản lĩnh, sự kiên nhẫn và khả năng điều chỉnh chiến thuật hiệu quả của thầy trò huấn luyện viênNguyễn Đình Hoàng.

Ngay từ những phút đầu, đội tuyển Việt Nam chủ động dâng cao đội hình, kiểm soát bóng và liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Các pha dứt điểm của Biện Thị Hằng, Thùy Trang hay Nguyệt Vi tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, song bàn thắng vẫn chưa đến do sự xuất sắc của thủ môn Hughes Jane - người sở hữu thể hình vượt trội và thi đấu đầy chắc chắn trong khung gỗ Philippines.

Ở chiều ngược lại, Philippines chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ, tập trung quân số trước khung thành và chờ đợi cơ hội phản công. Phút 12, đội bóng này đưa được bóng vào lưới tuyển Việt Nam, tuy nhiên bàn thắng không được công nhận do lỗi thực hiện đá phạt sai luật.

Trước đó, thủ môn Thùy Linh cũng đã có những pha cứu thua kịp thời sau một số tình huống mất bóng nguy hiểm của các cầu thủ Việt Nam. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước ngoặt của trận đấu đến trong hiệp 2, khi Philippines bất ngờ rút thủ môn Hughes Jane ra nghỉ. Nắm bắt thời cơ, tuyển Futsal nữ Việt Nam đẩy cao nhịp độ, áp sát quyết liệt và gia tăng sức ép. Phút 25, từ tình huống đá phạt bên cánh phải, Nguyệt Vi tung cú dứt điểm chính xác, khai thông thế bế tắc và mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam.

Bàn thắng giúp các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng thi đấu tự tin hơn. Dù Hughes Jane sau đó trở lại sân và Philippines chuyển sang chơi power-play trong những phút cuối, hàng phòng ngự Việt Nam vẫn giữ được sự tập trung và kỷ luật, bảo toàn thành công lợi thế mong manh.

Thắng chung cuộc 1-0, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam giành vé vào chung kết SEA Games 33, tiến gần hơn tới mục tiêu chinh phục tấm HCV. Đối thủ của đội tuyển sẽ là đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Indonesia và chủ nhà Thái Lan./.

