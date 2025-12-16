SEA Games 33: Kickboxing mang về HCV thứ 42 cho Thể thao Việt Nam

Chiều 16/12, Thể thao Việt Nam đón tin vui lớn khi Hoàng Thị Thùy Giang xuất sắc giành Huy chương Vàng thứ 42 tại SEA Games 33 ở môn kickboxing, nội dung Point Fighting 50kg nữ.

Thùy Giang thể hiện phong độ ấn tượng khi lần lượt vượt qua các đối thủ mạnh đến từ Thái Lan (11-8) và Philippines (11-1) để tiến vào trận đấu cuối cùng. Trong trận chung kết, võ sỹ Việt Nam đánh bại đối thủ Myanmar với tỷ số cách biệt, khẳng định ưu thế vượt trội.

Tại môn cờ vua, đội tuyển nữ Việt Nam gồm Đoàn Thị Hồng Nhung, Trần Thị Mộng Thu, Phạm Thanh Phương Thảo và Cao Minh Trang thua Indonesia ở chung kết cờ nhanh ASEAN đồng đội nữ, qua đó giành Huy chương Bạc.

Trong khi đó, Cử tạ mang về thêm một Huy chương Bạc khi lực sỹ Nguyễn Quốc Toàn xếp thứ nhì hạng 88kg nam với tổng cử 261kg. Giành Huy chương Vàng ở nội dung này là đô cử Rahmat Erwin người Indonesia.

Ở môn Xe đạp, tay đua Phạm Lê Xuân Lộc giành Huy chương Đồng nội dung xuất phát đồng hàng đường trường nam, trong khi 2 vị trí dẫn đầu thuộc về các vận động viên Thái Lan và Indonesia.

Môn Pencak Silat tiếp tục ghi dấu ấn khi các võ sỹ Việt Nam liên tiếp giành vé vào chung kết. Ở hạng 68kg nữ, Dương Thị Hải Quyên thắng võ sỹ Thái Lan Chongthima với tỷ số 67-37 tại bán kết.

Cùng ngày, Nguyễn Duy Tuyến cũng thắng áp đảo võ sỹ Malaysia 46-6 để vào chung kết hạng 80-85kg nam, trong khi Nguyễn Tấn Sang vượt qua võ sỹ Indonesia Rangga Barani với điểm số 62-36, giành quyền vào chung kết hạng 75-80kg nam.

Ở môn Đấu kiếm, nhiều vận động viên Việt Nam không thể góp mặt trong các trận tranh huy chương. Kiếm thủ Nguyễn Minh Quang là gương mặt duy nhất vào tranh Huy chương Đồng, gặp đối thủ Lim Tzien Yih (người Singapore) ở nội dung kiếm liễu nam. Trong khi đó, các vận động viên ở hai nội dung kiếm chém nữ và kiếm ba cạnh nữ đều dừng bước sớm.

Ở môn Triathlon, đội Việt Nam xếp thứ 4 nội dung tiếp sức hỗn hợp aquathlon, không giành được huy chương. Trong khi đó, đội tuyển kéo co nữ thua Thái Lan ở chung kết hạng tổng 500kg và nhận Huy chương Bạc. Tuy nhiên, đây là môn biểu diễn nên không tính vào bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33./.

