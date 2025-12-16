Hàn Quốc lần đầu tuyển lao động nước ngoài có tay nghề trong ngành đóng tàu

Thế giới

Hơn 100 lao động kỹ thuật đến từ Việt Nam, Thái Lan và Indonesia sẽ lần lượt nhập cảnh vào Hàn Quốc trước cuối năm nay để làm các công việc như thợ sơn tàu và thợ điện tàu tại công ty Hanwha Ocean.

Cơ sở Geoje của công ty đóng tàu Hanwha Ocean. (Ảnh: Yonhap)
Những lao động nước ngoài có tay nghề trong lĩnh vực đóng tàu đã lần đầu tiên được tuyển chọn sang lao động tại Hàn Quốc theo diện Thị thực Khu vực đại đô thị.

118 lao động kỹ thuật đến từ Việt Nam, Thái Lan và Indonesia sẽ lần lượt nhập cảnh vào Hàn Quốc trước cuối năm nay để làm các công việc như thợ sơn tàu và thợ điện tàu tại Cơ sở Geoje của công ty đóng tàu Hanwha Ocean.

Chính quyền tỉnh Nam Gyeongsang ngày 15/12 cho biết 118 lao động kỹ thuật nước ngoài được chọn theo chương trình thí điểm, sẽ nhập cảnh và bắt đầu làm việc tại các cơ sở đóng tàu của tỉnh từ cuối tháng 12 này.

Đây là lực lượng chuyên môn đã vượt qua bài kiểm tra tay nghề tại địa phương về hai lĩnh vực sơn và điện kể từ tháng 7, đồng thời hoàn thành khóa đào tạo tiếng Hàn và an toàn, phù hợp với yêu cầu của Thị thực Khu vực Đại đô thị.

Cho đến nay, chủ yếu lực lượng lao động nước ngoài đang làm việc tại các cơ sở đóng tàu ở tỉnh Nam Gyeongsang theo diện thị thực lao động phổ thông (E-9). Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt nhân lực trong các lĩnh vực thiết yếu cho việc đóng tàu như hàn, sơn và điện vẫn còn nghiêm trọng.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc hồi tháng 5/2025 đã mở loại Thị thực khu vực đại đô thị như một giải pháp để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động tại các xưởng đóng tàu, cho phép người nước ngoài có kỹ năng chuyên môn như thợ hàn làm việc trong ngành đóng tàu, đồng thời tỉnh chọn Nam Gyeongsang làm khu vực thí điểm.

Tỉnh Gyeongsangnam công bố sẽ hỗ trợ các lao động kỹ thuật nước ngoài ưu tú làm việc dài hạn theo Thị thực khu vực đại đô thị này được cấp Thị thực định cư đặc thù khu vực (F-2R) để định cư tại khu vực./.

