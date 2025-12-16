Hàn Quốc triển khai hệ thống tên lửa dẫn đường mới

Theo Yonhap, ngày 16/12, giới chức Hàn Quốc thông báo nước này đã triển khai các tên lửa dẫn đường tiên tiến mới, có khả năng tấn công các trận địa pháo tầm xa của Triều Tiên được bố trí ẩn trong hang động.

Hệ thống tên lửa chiến thuật đối đất của Hàn Quốc (KTSSM), còn được mệnh danh là “sát thủ pháo binh tầm xa,” đã được phát triển kể từ sau vụ Triều Tiên pháo kích đảo Yeonpyeong năm 2010, khiến 2 công nhân và 2 binh sỹ thủy quân lục chiến Hàn Quốc thiệt mạng.

Theo Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA), lễ đánh dấu việc triển khai hệ thống này đã được tổ chức tại Bộ Tư lệnh tên lửa chiến lược của Lục quân ở Wonju, cách Seoul khoảng 85 km về phía Đông.

Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm quốc phòng cho biết loại tên lửa tiên tiến này được kỳ vọng sẽ tăng cường năng lực tác chiến của quân đội và củng cố hệ thống răn đe then chốt của Hàn Quốc.

Trước đó, hồi tháng 6/2025, Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm quốc phòng Hàn Quốc cũng đã thử nghiệm thành công tách tên lửa dẫn đường không đối đất tầm xa do nước này tự sản xuất và đang trong quá trình phát triển.

Theo Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm quốc phòng, cuộc thử nghiệm diễn ra tại một đơn vị Không quân trong ngày 23/6 nhằm xác minh xem tên lửa có tách khỏi máy bay mà không ảnh hưởng đến tính an toàn và chức năng của máy bay hay không.

Đây là cuộc thử nghiệm mới nhất đánh dấu cột mốc quan trọng trong dự án. Hàn Quốc kỳ vọng tên lửa dẫn đường sẽ được xuất khẩu cùng máy bay chiến đấu KF-21 để thúc đẩy xuất khẩu vũ khí.

Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm quốc phòng cho biết thêm, họ có kế hoạch tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm tên lửa khác nhau bằng máy bay thử nghiệm FA-50 trước khi thẩm định tên lửa trên nguyên mẫu KF-21 bắt đầu từ năm 2027.

Từ năm 2018, Hàn Quốc đã tìm cách phát triển tên lửa dẫn đường tầm xa để trang bị cho máy bay chiến đấu KF-21 nhằm nâng cao năng lực phòng thủ của nước này.

Ngày 27/11, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KASA) thông báo vụ phóng tên lửa vũ trụ Nuri do nước này tự sản xuất đã diễn ra thành công.

Tên lửa được phóng từ Trung tâm vũ trụ Naro và vệ tinh chính trong số 13 vệ tinh được triển khai đã thiết lập liên lạc với Trạm King Sejong tại Nam Cực.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung gọi đây là “khoảnh khắc mở ra một chương mới” trong lịch sử khám phá vũ trụ của Hàn Quốc.

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc và Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KARI) cho biết tên lửa Nuri nặng 200 tấn, được phóng lúc 1h13 sáng theo giờ địa phương từ trung tâm Naro tại làng ven biển Goheung, tỉnh Jeolla Nam, muộn hơn so với lịch dự kiến 0h55 do sự cố cảm biến.

Vệ tinh chính CAS500-3 đã thiết lập liên lạc với trung tâm nghiên cứu của Hàn Quốc tại Nam Cực vào lúc 1h55, cho phép các chuyên gia kiểm tra tình trạng kỹ thuật của vệ tinh.

Vệ tinh CAS500-3 do Công ty Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (Korea Aerospace Industries) chế tạo, là một vệ tinh cỡ trung được phát triển bằng công nghệ nền tảng tiêu chuẩn từ mẫu CAS500 đầu tiên.

Vệ tinh này sẽ thực hiện quan sát cực quang và tầng khí quyển trên của Trái Đất, đồng thời được sử dụng trong nhiều thí nghiệm khác nhau, bao gồm cả việc xác minh nuôi cấy tế bào gốc bằng công nghệ in sinh học 3D.

Vệ tinh chính có nhiệm vụ tiến hành nghiên cứu khoa học không gian, trong đó có việc đo từ trường và plasma không gian cùng với quan sát cực quang. Chuyến bay kết thúc lúc 1h31, kéo dài 18 phút trước khi tên lửa tái nhập bầu khí quyển và phân rã.

Điểm đáng chú ý của lần phóng thứ 4 này là Hanwha Aerospace lần đầu chịu trách nhiệm toàn bộ quy trình lắp ráp. Đây là một phần trong lộ trình dài hạn của Chính phủ Hàn Quốc nhằm chuyển giao năng lực vũ trụ sang khu vực tư nhân.

Hàn Quốc có kế hoạch thực hiện lần phóng thứ 5 vào năm 2026 và lần phóng thứ 6 vào năm 2027.

Theo Bộ trưởng Khoa học Công nghệ và Thông tin Truyền thông Bae Kyung Hoon, đây là một bước ngoặt quan trọng khi trọng tâm của hệ sinh thái vũ trụ đã chuyển từ cách tiếp cận do chính phủ dẫn dắt sang khu vực tư nhân.

Mục tiêu dài hạn của chính phủ là đưa Hàn Quốc vào nhóm 5 cường quốc vũ trụ hàng đầu thế giới./.

