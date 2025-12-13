Động đất tại Nhật Bản: Du khách hoang mang vì không biết trú ẩn tại đâu

Trận động đất mạnh 7,5 độ xảy ra ngoài khơi phía đông bắc Nhật Bản gần đây cho th ấy người nước ngoài vẫn chưa được cung cấp thông tin một cách chi tiết và hiệu quả về việc sơ tán, đặc biệt khi đất nước này đang đón một lượng lớn khách du lịch quốc tế.

Người dân địa phương và du khách nước ngoài đều được yêu cầu sơ tán khi cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo sóng thần tại một phần bờ biển Thái Bình Dương của Hokkaido, cũng như các tỉnh Aomori và Iwate.

Trong số đó, Jose San Juan, một du khách đến từ Philippines, người nhận được cảnh báo động đất qua điện thoại thông minh khi đang ở khách sạn tại Sapporo, cho biết anh không thể sơ tán vì không biết phải đi đâu.

"Thông tin như địa điểm sơ tán không được truyền đạt đúng cách cho người nước ngoài một cách khẩn cấp," Mayumi Sakamoto, giáo sư tại Trường Cao học về Khả năng phục hồi và Quản trị Thảm họa thuộc Đại học Hyogo, cho biết.

Theo một nhân viên khách sạn, nhiều khách lưu trú tại JR Inn Hakodate ở Hokkaido là người nước ngoài khi khu vực này bị rung chuyển bởi trận động đất mạnh 5 độ trên thang đo cường độ địa chấn 7 của Nhật Bản.

Khách sạn đã hướng dẫn khách bằng tiếng Nhật và tiếng Anh di chuyển lên các tầng trên để tránh sóng thần, nhưng một số khách đã xuống sảnh ở tầng một do nhầm lẫn.

Tại một cơ sở lưu trú khác ở Hakodate, thông tin liên quan được dán trên bảng trắng, nhưng chỉ có tiếng Nhật.

Một nữ khách đến từ Hàn Quốc cho biết cô đã phải khắc phục bằng cách chụp ảnh thông tin bằng một ứng dụng tạo văn bản dịch sang tiếng Hàn.

Trước đó, trận động đất mạnh cấp độ 4 trong thang 7 cấp của Nhật Bản đã làm rung chuyển khu vực Đông Bắc của nước này và buộc chính quyền phải ban bố cảnh báo khẩn cấp.

Viện Nghiên cứu Khoa học Trái đất và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tại Nhật Bản cho biết động đất có độ lớn 6,6, xảy ra vào lúc 11h44 ngày 12/12 theo giờ địa phương, tức 9h44 cùng ngày theo giờ Việt Nam.

Do ảnh hưởng của động đất, Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp tại 3 tỉnh Aomori, Hokkaido và Iwate.

Ông Sakamoto cho biết Nhật Bản cần nhanh chóng phát triển một hệ thống để cung cấp thông tin quan trọng cho người nước ngoài một cách suôn sẻ bằng cách giới thiệu các ứng dụng và trang web đa ngôn ngữ cho du khách khi họ đến, cùng với các nỗ lực khác.

Năm ngoái, đất nước này đã đón kỷ lục 36,87 triệu du khách nước ngoài, và con số này đã đạt 35,54 triệu vào tháng 10 năm nay, theo số liệu từ Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản.

Sự gia tăng của du khách nước ngoài còn khiến cho đất nước vốn không, hoặc rất ít khi tăng giá đối với khách du lịch nước ngoài buộc phải cân nhắc đến lợi ích của việc định giá khác biệt giữa du khách và người dân địa phương.

Shogo Yonemitsu, điều hành Tamatebako, một quán buffet hải sản nướng tại Shibuya, khu mua sắm nhộn nhịp của Tokyo, cho biết: “Mọi người thường nói rằng đó là sự phân biệt đối xử. Nhưng chúng tôi thực sự rất khó khăn khi phục vụ người nước ngoài, đôi khi vượt quá khả năng của chúng tôi.”

Việc niêm yết giá chênh lệch là rất mới mẻ ở Nhật Bản, nhưng trên thực tế đây là tình trạng phổ biến ở nhiều quốc gia. Vì giá dành cho người dân địa phương thường được viết bằng ngôn ngữ địa phương nên khách nước ngoài đôi lúc còn không hề biết rằng họ đã phải trả nhiều tiền hơn./.

