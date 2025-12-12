Tỷ phú tiền kỹ thuật số Hàn Quốc Do Kwon lĩnh án 15 năm tù vì tội lừa đảo

Ngày 11/12, Tòa án Mỹ tuyên án 15 năm tù giam đối với Do Kwon, tỷ phú tiền kỹ thuật số người Hàn Quốc và là người sáng lập Terraform Labs, về tội lừa đảo.

Vụ án liên quan đến việc công ty này sụp đổ, làm bốc hơi khoảng 40 tỷ USD tiền vốn của các nhà đầu tư và gây chấn động mạnh thị trường tiền kỹ thuật số toàn cầu.

Theo truyền thông Mỹ, ông Kwon - người đứng sau 2 đồng tiền kỹ thuật số TerraUSD và Luna - bị kết án tại tòa án New York.

Ông nhận tội vào tháng Tám vừa qua sau cuộc truy lùng quốc tế kéo dài tại nhiều nước ở châu Á và châu Âu. Tuy nhiên, hậu quả pháp lý đối với Kwon vẫn chưa dừng lại. Tỷ phú 34 tuổi này vẫn phải đối mặt với các cáo buộc lừa đảo tại quê nhà Hàn Quốc.

Ông Do Kwon là người sáng lập Terraform Labs, công ty "cha đẻ" của đồng tiền điện tử TerraUSD được quảng cáo là một "stablecoin" (đồng tiền ổn định) gắn với các tài sản ổn định như USD để hạn chế biến động giá mạnh.

Ông đã thành công trong việc tiếp thị TerraUSD và đồng token "chị em" là Luna như một sản phẩm đầy tiềm năng, thu hút hàng tỷ USD đầu tư và sự quan tâm toàn cầu.

Tại thời điểm đó, các phương tiện truyền thông Hàn Quốc từng ca ngợi Kwon là một thiên tài và năm 2019, vị tỷ phú này còn được tạp chí Forbes vinh danh trong danh sách "30 Under 30" (30 cá nhân xuất sắc dưới 30 tuổi) tại châu Á. Hàng nghìn nhà đầu tư cá nhân đã đổ tiền vào công ty của Kwon.

Tuy nhiên, đến tháng 5/2022, hai đồng TerraUSD và Luna bất ngờ sụp đổ. Nhiều chuyên gia cáo buộc Kwon đã thiết lập một hệ thống Ponzi (lừa đảo theo mô hình đa cấp) khiến nhiều nhà đầu tư mất trắng tài sản của mình.

Trước khi công ty sụp đổ, Kwon rời khỏi Hàn Quốc và lẩn trốn trong nhiều tháng trước khi bị bắt vào tháng 3/2023 tại sân bay Podgorica (thủ đô Montenegro) khi đang tìm cách lên chuyến bay đến Dubai và sử dụng hộ chiếu giả của Costa Rica.

Sau đó, ông bị dẫn độ sang Mỹ vào năm ngoái để đối mặt với các cáo buộc lừa đảo và gian lận tài chính.

Với mức án 15 năm tù tại Mỹ cùng các cáo buộc đang chờ xử lý tại Hàn Quốc, vụ bê bối của Do Kwon không chỉ gây ra tổn thất tài chính khổng lồ cho các nhà đầu tư mà còn làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về tính minh bạch và an toàn của thị trường tiền điện tử.

Vụ án được xem là một sự kiện lớn trong ngành crypto và là lời cảnh tỉnh đắt giá đối với các nhà đầu tư về những rủi ro tiềm ẩn khi tham gia vào thị trường đầy biến động này./.

