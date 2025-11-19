Thành phố Magdeburg mở lại chợ Giáng sinh sau vụ lao xe vào đám đông năm 2024

Chính quyền thành phố Magdeburg (Đức) ngày 18/11 thông báo chợ Giáng sinh năm nay sẽ vẫn được tổ chức, bất chấp những lo ngại an ninh, sau vụ tấn công lao xe vào đám đông tại sự kiện năm ngoái, khiến 6 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Ban đầu, thành phố từ chối cấp phép vì cho rằng các biện pháp an ninh chưa đủ. Tuy nhiên, Thị trưởng Simone Borris cho biết chính quyền và cảnh sát đã thống nhất bổ sung các bước đảm bảo an toàn, cho phép chợ Giáng sinh mở cửa trở lại từ ngày 20/11.

Bà Borris cảm ơn các nhà tổ chức và tiểu thương “đã kiên nhẫn và thấu hiểu trong những ngày qua.”

Nghi phạm Taleb Jawad al-Abdulmohsen, mang quốc tịch Saudi Arabia (Arập Xêút), hiện đang bị xét xử và có thể đối mặt án tù chung thân. Y bị cho là người chỉ trích Hồi giáo, theo quan điểm cực hữu và các thuyết âm mưu cực đoan.

Sự kiện năm ngoái, diễn ra sau vụ tấn công chết người tại chợ Giáng sinh Berlin năm 2016, đã gây tranh luận mạnh mẽ về an ninh tại các lễ hội mùa Đông.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết chính phủ liên bang đang nỗ lực xây dựng tiêu chuẩn chung cho an toàn chợ Giáng sinh - lĩnh vực vốn do chính quyền địa phương phụ trách.

Một số thành phố đã phải hủy sự kiện năm nay do chi phí bảo đảm an ninh quá lớn. Cảnh sát liên bang Đức cho biết hiện không có “dấu hiệu hay thông tin” nào về mối đe dọa cụ thể đối với các khu chợ.

Năm 2024, Đức có khoảng 7.000 chợ Giáng sinh, thu hút 170 triệu lượt khách tham quan./.

Vụ lao xe BMW vào chợ Giáng sinh ở Đức: Nghi phạm là kẻ có "tâm lý bệnh hoạn" Bộ trưởng Nội vụ Đức kêu gọi các cơ quan chức năng và cơ quan an ninh cần tăng cường theo dõi những đối tượng tiềm ẩn rối loạn tâm lý và bị ảnh hưởng bởi các thuyết âm mưu