Singapore điều tra gần 300 nghi phạm dính líu đến hơn 800 vụ lừa đảo

Sau chiến dịch kéo dài 2 tuần của cảnh sát, nhà chức trách Singapore đang tiến hành điều tra 268 đối tượng, trong đó có 1 thiếu niên 15 tuổi, nghi dính líu đến các vụ lừa đảo gây thiệt hại hơn 4,66 triệu USD.

Trong thông báo ngày 4/12, cảnh sát cho biết nhóm đối tượng bao gồm 177 nam và 91 nữ, được cho là liên quan đến hơn 800 vụ lừa đảo. Trong đó, người lớn tuổi nhất đang bị điều tra là 78 tuổi.

Các hình thức lừa đảo chủ yếu thông qua kênh thương mại điện tử, mạo danh bạn bè, việc làm “ảo,” mạo danh quan chức chính phủ, lừa đầu tư và cho thuê nhà.

Các vụ việc đã bị phát hiện trong chiến dịch của cảnh sát diễn ra từ ngày 21/11-4/12.

Hiện nhà chức trách đang tiến hành điều tra những cá nhân liên quan, với cáo buộc tội lừa đảo, rửa tiền hoặc cung cấp dịch vụ thanh toán trái phép.

Nếu bị kết tội lừa đảo, các bị cáo có thể bị phạt tiền và phạt tù 10 năm. Những người bị kết tội rửa tiền phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm, án phạt tiền lên tới 500.000 USD hoặc cả hai.

Những người bị kết tội cung cấp trái phép dịch vụ thanh toán tại Singapore có thể bị phạt tiền lên đến 125.000 USD, phạt tù tới 3 năm hoặc cả hai.

Theo Luật Hình sự sửa đổi được Quốc hội Singapore thông qua vào ngày 4/11 vừa qua, những người bị kết tội lừa đảo, thành viên hoặc người tuyển dụng của các đường dây có thể bị phạt từ 6-24 roi, tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi. Những người hỗ trợ lừa đảo bằng cách cung cấp thẻ SIM hoặc tài khoản ngân hàng cũng có thể bị phạt tới 12 roi.

Báo cáo cho thấy trong nửa đầu năm 2025, Singapore ghi nhận gần 20.000 vụ lừa đảo, gây thiệt hại hơn 456,4 triệu USD.

Năm ngoái, nạn nhân của các vụ lừa đảo tại nước này đã mất 1,1 tỷ USD, mức thiệt hại cao kỷ lục trong một năm./.

