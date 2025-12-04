10 thực phẩm tệ nhất cho não bộ mà bạn nên hạn chế

Bạn có thể tích cực bổ sung cá hồi, các loại hạt và quả mọng để nuôi dưỡng não bộ, nhưng chỉ vậy là chưa đủ. Một chế độ ăn thông minh còn cần tránh xa những thực phẩm có thể âm thầm làm giảm trí nhớ và khả năng tư duy theo thời gian.

Dưới đây là những thực phẩm nếu nạp thường xuyên sẽ âm thầm gây hại, làm tăng nguy cơ rối loạn trí nhớ, giảm khả năng tư duy, đặc biệt khi tuổi tác tăng lên. Vì vậy bạn cần hạn chế để não bộ vận hành khỏe mạnh lâu dài.

Rượu bia

Một ly rượu vang hay bia không khiến bạn mất kiểm soát, nhưng rượu thực sự tác động trực tiếp lên các đường truyền tín hiệu thần kinh. Uống càng nhiều, khả năng xử lý thông tin mới và ghi nhớ càng suy giảm. Rượu cũng khiến bạn dễ rơi vào trạng thái lơ mơ, chán nản hoặc giảm sự tập trung trong thời gian dài.

Nước ngọt và đồ uống nhiều đường

(Ảnh: iStock)

Nếu muốn bảo vệ trí nhớ khi về già, hãy cảnh giác với soda, trà sữa, nước tăng lực và các loại đồ uống siêu ngọt. Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ nhiều đồ uống chứa fructose khiến một số vùng não teo nhỏ và làm tăng nguy cơ suy giảm nhận thức. Việc này diễn ra âm thầm theo thời gian, đặc biệt ở người có thói quen uống mỗi ngày.

Đồ uống dùng chất tạo ngọt nhân tạo

Không ít người cho rằng nước ngọt “diet” là lựa chọn an toàn hơn, nhưng khoa học lại chỉ ra điều ngược lại. Những người uống ít nhất một lon soda không đường mỗi ngày có nguy cơ đột quỵ và sa sút trí tuệ cao gấp gần ba lần.

Các chuyên gia nghi ngờ chất tạo ngọt nhân tạo là một phần nguyên nhân gây rối loạn chuyển hóa và tổn thương mạch máu nuôi não.

Khoai tây chiên và thực phẩm chiên rán

Thực phẩm chiên ngập dầu - từ khoai tây chiên đến gà rán - có liên quan đến kết quả kém hơn trong các bài kiểm tra tư duy. Lý do: dầu chiên lặp lại nhiều lần sinh ra chất gây viêm, ảnh hưởng xấu đến mạch máu và làm giảm lưu lượng máu lên não. Ăn nhiều lâu ngày có thể gây tổn thương tế bào thần kinh.

Bánh rán và đồ ngọt chiên đường

Những món “ngon khó cưỡng” như donut chứa đủ bộ đôi gây hại: nhiều đường và được chiên rán ở nhiệt độ cao. Lượng đường lớn làm tăng tình trạng viêm và được chứng minh có liên quan tới nguy cơ sa sút trí tuệ.

Bánh rán đường. (Ảnh: iStock)

Một số sản phẩm còn chứa chất béo chuyển hóa - dù đã bị hạn chế - nhưng vẫn được phép tồn tại ở mức nhỏ trong thực phẩm đóng gói.

Bánh mì trắng và tinh bột tinh chế

Carbohydrate tinh chế như bánh mì trắng, bún, mì ăn liền khiến đường huyết tăng vọt rồi tụt nhanh, dẫn đến cảm giác mệt mỏi và đầu óc mụ mẫm.

Ăn nhiều tinh bột tinh chế cũng được liên hệ với nguy cơ Alzheimer cao hơn, nhất là ở người có yếu tố di truyền. Thay thế bằng bánh mì nguyên cám, gạo lứt hoặc mì ống nguyên cám là lựa chọn tốt hơn cho não.

Thịt đỏ

Thịt bò, thịt heo mỡ chứa lượng lớn chất béo bão hòa - yếu tố làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch và ảnh hưởng đến sức khỏe não bộ.

Chế độ ăn MIND - nổi tiếng trong việc hỗ trợ trí nhớ - thậm chí khuyến nghị giảm thịt đỏ xuống mức tối thiểu. Các nguồn protein thân thiện cho não gồm cá, thịt gia cầm nạc và các loại đậu.

Bơ, phômai và sữa nguyên kem

Hương vị béo ngậy của bơ và phômai đi kèm hàm lượng chất béo bão hòa rất cao. Với chế độ ăn MIND, nhóm thực phẩm này được xếp vào diện cần tránh.

Sữa ít béo, sữa chua hoặc phô mai tươi (cottage cheese) là lựa chọn phù hợp hơn để hạn chế nguy cơ viêm mạch máu và suy giảm chức năng não.

Cá kiếm, cá ngừ vây vàng

Cá hồi, cá trích hay cá mòi rất được khuyến khích nhờ chứa omega-3 tốt cho não. Nhưng các loại cá lớn như cá kiếm, cá ngừ vây vàng lại thường tích lũy nhiều thủy ngân - một chất độc thần kinh. Ăn nhiều có thể làm giảm khả năng tư duy và tăng rủi ro sa sút trí tuệ, đặc biệt ở người lớn tuổi.

Nước sốt đóng chai, nước ướp, siro công nghiệp

(Ảnh: iStock)

Các loại sốt nướng, sốt salad, nước ướp thịt đóng chai thường chứa siro ngô giàu fructose - thành phần vốn đã bị cảnh báo trong nước ngọt. Nếu sử dụng thường xuyên, chúng ảnh hưởng đến trí nhớ và thúc đẩy tình trạng viêm. Bạn có thể tự pha nước sốt bằng dầu ô liu, giấm, chanh hoặc sữa chua để lành mạnh hơn.

Nếu chế độ ăn uống ưu tiên thực phẩm toàn phần, ít đường, ít đồ chiên rán và tăng cường rau-hạt-cá giàu omega-3, não bộ sẽ được bảo vệ tốt nhất để duy trì trí nhớ và sự minh mẫn lâu dài./.

