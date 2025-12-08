9 loại thực phẩm chứa nhiều chất béo “không lành mạnh” cần phải hạn chế

Chất béo bão hòa thường được gọi là chất béo “không lành mạnh” vì tiêu thụ quá mức có thể làm tăng cholesterol LDL - loại cholesterol xấu - trong máu, từ đó làm tăng nguy cơ các bệnh tim mạch và rối loạn tuần hoàn.

Trong thực tế, những loại thực phẩm nào chiếm phần lớn lượng chất béo bão hòa trong bữa ăn hằng ngày, và làm sao để hạn chế mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng?

Theo các chuyên gia, một sản phẩm được coi là giàu chất béo bão hòa nếu chứa hơn 5g trên 100g thực phẩm, trung bình từ 1,5-5g/100g và thấp nếu ≤1,5g/100g. Lượng chất béo bão hòa chúng ta tiêu thụ phụ thuộc vào tần suất ăn và khẩu phần.

Dưới đây là 9 nhóm thực phẩm chiếm tỷ trọng lớn trong chế độ ăn hằng ngày, cần được cân nhắc nếu muốn giảm chất béo bão hòa.

1. Thịt đỏ và thịt chế biến

Thịt đỏ và thịt chế biến gây nguy cơ viêm âm ỉ. (Ảnh: iStock)

Thịt bò, cừu, lợn, thịt xông khói, giămbông hay các sản phẩm chế biến từ chúng là nguồn chất béo bão hòa đáng kể. So với thịt gà hay gà tây bỏ da, thịt đỏ chứa nhiều chất béo hơn, và khi kết hợp với vỏ bánh trong các món nướng như bánh quiche, lượng chất béo bão hòa càng tăng.

Giải pháp là chọn thịt nạc, thịt băm siêu nạc, hoặc thay thế bằng gà, cá và protein thực vật như đậu, đậu lăng hoặc đậu phụ.

2. Bánh ngọt, bánh quy và các loại bánh nướng xốp

Những món này không chỉ giàu đường mà còn chứa nhiều chất béo bão hòa. Không cần loại bỏ hoàn toàn, nhưng giảm khẩu phần hoặc chuyển sang lựa chọn ít chất béo bão hòa như bánh trà hay bánh nướng xốp sẽ giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch.

3. Phômai

Đặc biệt là phômai Cheddar - loại phổ biến nhất - đóng góp một lượng lớn chất béo bão hòa. Phômai vẫn giàu protein, canxi và dinh dưỡng, nên chỉ cần chú ý khẩu phần, khoảng bằng hộp diêm nhỏ mỗi lần ăn.

Bào phômai thay vì thái lát, chọn loại đậm vị, hoặc phômai ít béo tự nhiên như ricotta hay phômai tươi là cách hợp lý.

4. Pizza, mì ống và cơm trắng

(Ảnh: iStock)

Món ăn này tưởng chừng ít chất béo, nhưng đồ ăn kèm gồm phômai, sốt kem, thịt mỡ hay bơ/ghee làm lượng chất béo bão hòa tăng. Tự làm các phiên bản lành mạnh hơn với phômai ít béo và nhiều rau là lựa chọn thông minh.

5. Bơ

Dùng dầu hoặc chất phết không bão hòa như dầu hướng dương, dầu ôliu hay dầu hạt cải thay bơ giúp giảm đáng kể lượng chất béo bão hòa, đồng thời vẫn giữ hương vị thơm ngon.

6. Sữa

Sữa, dù không giàu chất béo bằng bơ hay kem, vẫn đóng góp vào tổng lượng chất béo bão hòa nếu sử dụng nhiều. Chuyển sang sữa tách béo 1% sẽ giảm bớt lượng chất béo không cần thiết.

7. Thịt gà và các món ăn kèm

Mặc dù thịt gà và gà tây không da thường ít chất béo bão hòa hơn thịt đỏ, nhưng vì chúng ta ăn chúng quá nhiều nên lượng chất béo bão hòa sẽ tích tụ. Hãy đảm bảo loại bỏ da và tránh các lớp phủ như vụn bánh mì hoặc gà rán.

8. Chocolate

(Ảnh: iStock)

Dù là chocolate sữa, đen hay trắng thì đều chứa chất béo bão hòa. Thưởng thức một phần nhỏ chocolate như một món ăn vặt cũng không sao, nhưng hãy chú ý đến kích cỡ khẩu phần.

9. Món trứng

Trứng có chứa chất béo bão hòa, nhưng điều quan trọng hơn là phải chú ý đến cách chế biến. Các món trứng với bơ, phômai hoặc kem sẽ chứa nhiều chất béo bão hòa hơn so với trứng luộc hoặc trứng chần.

Nhận biết và cân nhắc lượng chất béo bão hòa từ những thực phẩm phổ biến này giúp bạn điều chỉnh khẩu phần, kết hợp các lựa chọn lành mạnh hơn và duy trì sức khỏe tim mạch bền vững, đồng thời không làm giảm giá trị dinh dưỡng trong bữa ăn./.

