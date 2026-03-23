Vì sao càng sống tiện nghi, con người lại càng dễ mệt mỏi?

Chưa bao giờ cuộc sống của con người lại tiện nghi như hiện nay. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, chúng ta có thể làm việc, mua sắm, giải trí, liên lạc với bạn bè ở bất cứ đâu.

Máy giặt, máy rửa bát, điều hòa, thang máy hay các ứng dụng giao đồ ăn giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức.

Tuy nhiên, một nghịch lý đang dần trở nên quen thuộc đó là dù cuộc sống ngày càng thuận tiện, nhiều người lại thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng và khó tập trung.

Câu hỏi đặt ra là tại sao khi mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, con người lại không cảm thấy khỏe khoắn hơn?

Khi cơ thể ít vận động

Một trong những lý do rõ ràng nhất là con người ngày càng vận động ít hơn. Trước đây, nhiều hoạt động trong cuộc sống đòi hỏi cơ thể phải di chuyển liên tục. Việc đi bộ, làm việc nhà hay lao động chân tay khiến cơ bắp hoạt động thường xuyên, giúp cơ thể duy trì năng lượng ổn định.

Ngày nay, nhiều công việc diễn ra trước màn hình máy tính. Thay vì đi bộ, chúng ta đi thang máy. Thay vì ra ngoài mua đồ, chỉ cần vài thao tác trên điện thoại là mọi thứ được giao đến tận cửa. Sự tiện lợi này khiến thời gian ngồi của con người tăng lên đáng kể. Lối sống ít vận động lâu dài không chỉ khiến cơ thể chậm chạp hơn mà còn làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe như béo phì hay tiểu đường tuýp 2.

Khi cơ thể ít vận động, quá trình trao đổi chất cũng giảm đi. Điều này khiến nhiều người cảm thấy uể oải, thiếu sức sống dù không phải làm việc nặng nhọc.

Áp lực tinh thần

Nếu trước đây mệt mỏi thường gắn với lao động thể chất, ngày nay phần lớn sự mệt mỏi lại đến từ áp lực tinh thần. Cuộc sống hiện đại đi kèm với khối lượng thông tin khổng lồ và tốc độ làm việc nhanh hơn rất nhiều so với trước kia.

Chỉ trong một ngày, một người có thể nhận hàng chục email, tin nhắn công việc, thông báo từ mạng xã hội và vô số thông tin khác. Não bộ phải liên tục xử lý, phản hồi và đưa ra quyết định. Việc phải duy trì sự tập trung trong thời gian dài khiến nhiều người rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài.

Không ít người bắt đầu ngày làm việc với cảm giác áp lực, và kết thúc ngày với tâm trạng kiệt sức. Tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến Stress, thậm chí làm tăng nguy cơ Rối loạn lo âu.

Giấc ngủ bị ảnh hưởng bởi công nghệ

Một yếu tố quan trọng khác khiến con người dễ mệt mỏi là giấc ngủ ngày càng bị ảnh hưởng bởi công nghệ. Nhiều người có thói quen sử dụng điện thoại hoặc máy tính trước khi ngủ. Ánh sáng xanh từ màn hình có thể làm gián đoạn hoạt động của hormone melatonin - loại hormone giúp cơ thể dễ dàng đi vào giấc ngủ.

Khi melatonin bị ức chế, cơ thể khó ngủ sâu và dễ thức giấc giữa đêm. Hậu quả là dù ngủ đủ số giờ, nhiều người vẫn cảm thấy không thực sự được nghỉ ngơi. Về lâu dài, thói quen này có thể dẫn đến Mất ngủ hoặc rối loạn nhịp sinh học.

Điều này lý giải vì sao nhiều người cảm thấy mệt mỏi ngay từ khi bắt đầu ngày mới.

Cơ thể thiếu tiếp xúc với thiên nhiên

Cuộc sống tiện nghi cũng đồng nghĩa với việc con người dành nhiều thời gian trong không gian kín. Văn phòng, trung tâm thương mại, căn hộ chung cư và phương tiện giao thông đều là những môi trường ít tiếp xúc với thiên nhiên.

Việc thiếu ánh sáng tự nhiên, không khí trong lành và cây xanh có thể ảnh hưởng đến cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc dành thời gian ngoài trời, đi bộ trong công viên hoặc đơn giản là tiếp xúc với ánh nắng buổi sáng có thể giúp cải thiện tâm trạng và tăng mức năng lượng trong ngày.

Khi con người tách mình khỏi thiên nhiên quá lâu, cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi và căng thẳng.

Áp lực phải luôn bận rộn

Một nghịch lý khác của cuộc sống hiện đại là dù công nghệ giúp tiết kiệm thời gian, con người lại cảm thấy ngày càng bận rộn. Thay vì nghỉ ngơi, nhiều người dùng thời gian tiết kiệm được để làm thêm việc, học thêm kỹ năng hoặc tham gia nhiều hoạt động khác.

Văn hóa “luôn phải làm gì đó” khiến việc nghỉ ngơi thực sự trở nên hiếm hoi. Không ít người cảm thấy có lỗi khi dành thời gian cho bản thân hoặc đơn giản là thư giãn.

Tình trạng làm việc quá mức trong thời gian dài có thể dẫn đến kiệt sức và giảm hiệu suất làm việc. Khi não bộ không có đủ thời gian phục hồi, cảm giác mệt mỏi sẽ ngày càng rõ rệt./.

