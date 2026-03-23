Thủ tướng đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Moskva

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 23/3, tại Thủ đô Moskva, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tượng đài liệt sỹ vô danh.

Đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Lãnh tụ vĩ đại, Người anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới; người đặt nền móng đầu tiên cho quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Liên Xô, nay là Liên bang Nga; nguyện luôn giữ gìn, phát huy tình cảm thủy chung với đất nước, nhân dân Nga; xây dựng quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền chặt, hiệu quả.

Tượng đài Hồ Chí Minh tại Moskva không chỉ là một công trình nghệ thuật mà còn là nơi gặp gỡ, tưởng niệm của cộng đồng người Việt tại Nga, đặc biệt trong các dịp lễ kỷ niệm quan trọng. Đây cũng là điểm đến thu hút du khách quốc tế, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga.​

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác tới đặt hoa tại Tượng đài liệt sỹ vô danh ở Vườn Alexander, bên bức tường phía tây của Điện Kremlin; bày tỏ ngưỡng mộ, trân trọng những liệt sỹ vô danh của Hồng quân Liên Xô đã hy sinh trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của Liên Xô trước đây và nay là Liên bang Nga từ những năm 1941-1945.

Tượng đài là một trong những công trình tưởng niệm thiêng liêng nhất của nước Nga; được khánh thành vào ngày 8/5/1967.

Từ năm 1997, theo sắc lệnh của Tổng thống Nga, nghi thức đổi gác của Trung đoàn Kremlin được tổ chức hàng giờ tại đây, thay cho vị trí cũ trước Lăng Lenin. Nghi lễ này trở thành biểu tượng trang nghiêm, thu hút đông đảo du khách và người dân đến tưởng niệm./.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc, thúc đẩy các dự án khí LNG với Nga Thủ tướng đánh giá cao việc Novatek đã chủ động trao đổi, hợp tác với các đối tác Việt Nam và tin tưởng sự phù hợp trong định hướng phát triển sẽ tạo tác động, hiệu quả cộng hưởng cho cả hai bên.