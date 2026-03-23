Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 15/3.

Tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 500 đại biểu, tổng số người ứng cử là 863 người. Số đại biểu trúng cử là 500 người.

TTXVN giới thiệu danh sách thông tin chi tiết những người dưới 40 tuổi trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

1. Nguyễn Thế Duy - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư và phát triển công nghiệp Becamex - CTCP; Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV WTC Becamex

Ngày sinh: 6/1/1994

Quê quán: Phường Bến Cát, TP Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Tài chính

Đơn vị ứng cử: TP Hồ Chí Minh

Tỷ lệ trúng cử: 71,38%

2. Phan Duy Bằng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang; Bí thư Đảng ủy Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang

Ngày sinh: 4/11/1989

Quê quán: Xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh-maketting; Đại học chuyên ngành Maketting

Đơn vị ứng cử: An Giang

Tỷ lệ trúng cử: 79,19%

3. Trần Văn Đăng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

Ngày sinh: 10/6/1990

Quê quán: Xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Đại học chuyên ngành Y sinh học Thể dục thể thao, Đại học chuyên ngành Luật, Đại học ngôn ngữ Anh

Đơn vị ứng cử: Bắc Ninh

Tỷ lệ trúng cử: 82,31%

4. Nguyễn Đức Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh

Ngày sinh: 8/11/1989

Quê quán: Xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng công trình thủy; Đại học chuyên ngành Kỹ sư xây dựng

Đơn vị ứng cử: Bắc Ninh

Tỷ lệ trúng cử: 87,58%

5. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Phó Bí thư Chi bộ, Nghệ sĩ ưu tú, Phó Giám đốc Phụ trách Nhà hát Cao Văn Lầu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau

Ngày sinh: 8/4/1986

Quê quán: Xã Châu Thới, tỉnh Cà Mau

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Luật; Đại học chuyên ngành Đạo diễn sân khấu

Đơn vị ứng cử: Cà Mau

Tỷ lệ trúng cử: 68,47%

6. Phạm Kiều Anh Thơ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trường; Trưởng phòng Đào tạo đại học, Giảng viên bộ môn Sinh lý, Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Ngày sinh: 20/12/1987

Quê quán: Xã Định Hòa, tỉnh An Giang

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ khoa học Y; Đại học chuyên ngành Y đa khoa

Đơn vị ứng cử: TP Cần Thơ

Tỷ lệ trúng cử: 55,94%

7. Nguyễn Xuân Nghiêm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sông Kôn, thành phố Đà Nẵng

Ngày sinh: 20/5/1986

Quê quán: xã Sông Vàng, TP Đà Nẵng

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công; Đại học chuyên ngành Hành chính

Đơn vị ứng cử: TP Đà Nẵng

Tỷ lệ trúng cử: 80,97%

8. Lương Minh Tùng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; Bí thư Tỉnh đoàn Tỉnh Đoàn Đắk Lắk

Ngày sinh: 19/11/1986

Quê quán: Phường Hiệp Hòa, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Công; Đại học chuyên ngành Luật; Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh

Đơn vị ứng cử: Đắk Lắk

Tỷ lệ trúng cử: 83,90%

9. Lỳ Mì Lé - Giáo viên Trường Mầm non Huồi Lếch, xã Mường Toong, tỉnh Điện Biên

Ngày sinh: 5/2/2001

Quê quán: xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng chuyên ngành Giáo dục mầm non

Đơn vị ứng cử: Điện Biên

Tỷ lệ trúng cử: 87,86%

10. Văn Thúy Anh - Chuyên viên, Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai

Ngày sinh: 21/7/1990

Quê quán: phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản lý Văn hóa

Đơn vị ứng cử: Đồng Nai

Tỷ lệ trúng cử: 82,07%

11. Nguyễn Trần Phương Hà - Phó Bí thư Tỉnh đoàn; Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh Thiếu nhi, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai; Phó Bí thư Chi bộ Đoàn TNCSHCM tỉnh Đồng Nai

Ngày sinh: 5/11/1991

Quê quán: Xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Luật Tài chính-Ngân hàng-Chứng khoán

Đơn vị ứng cử: Đồng Nai

Tỷ lệ trúng cử: 71,28%

12. Nguyễn Thị Thúy Lam - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp

Ngày sinh: 2/11/1988

Quê quán: xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Sinh-Kỹ thuật nông nghiệp, Đại học chuyên ngành Luật

Đơn vị ứng cử: Đồng Tháp

Tỷ lệ trúng cử: 61,10%

13. Lê Trung Quân - Thư ký Phó Chủ tịch Quốc hội

Ngày sinh: 24/1/1989

Quê quán: phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quan hệ quốc tế, Thạc sĩ tiếng Anh; Đại học chuyên ngành Quan hệ quốc tế

Đơn vị ứng cử: Đồng Tháp

Tỷ lệ trúng cử: 75,32%

14. Vũ Hồng Quân - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Gia Lai; Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai; Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Viên An Lộc Phát

Ngày sinh: 6/4/1991

Quê quán: phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Đơn vị ứng cử: Gia Lai

Tỷ lệ trúng cử: 73,56%

15. Nguyễn Hà My - Thanh tra viên, Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực nội vụ, ngoại vụ, y tế và giáo dục, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Ngày sinh: 22/3/1995

Quê quán: xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật kinh tế; Đại học chuyên ngành Luật kinh doanh

Đơn vị ứng cử: Hà Tĩnh

Tỷ lệ trúng cử: 95,49%

16. Trần Quốc Việt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên

Ngày sinh: 22/9/1987

Quê quán: xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục; Đại học chuyên ngành Luật, Đại học chuyên ngành Sư phạm Vật lý; Cử nhân ngôn ngữ Anh

Đơn vị ứng cử: Hưng Yên

Tỷ lệ trúng cử: 94,59%.

17. Cà Thị Thắm - Viên chức, Phòng Nghệ thuật biểu diễn, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu

Ngày sinh: 14/7/1988

Quê quán: phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Huấn luyện múa

Đơn vị ứng cử: Lai Châu

Tỷ lệ trúng cử: 81,74%

18. Sí Thị Mai Anh - Giáo viên, Tổ trưởng chuyên môn, Thư ký hội đồng Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Ngày sinh: 10/10/1991

Quê quán: Xã Mường Hum, tỉnh Lào Cai

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp

Đơn vị ứng cử: Lào Cai

Tỷ lệ trúng cử: 90,11%

19. Lý Hương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai

Ngày sinh: 26/9/1995

Quê quán: Xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản lý nhà nước

Đơn vị ứng cử: Lào Cai

Tỷ lệ trúng cử: 96,67%

20. Phạm Thị Phương - Công chức Ban Tuyên giáo và Dân vận; Bí thư Đoàn Thanh niên Các cơ quan Đảng tỉnh Lào Cai

Ngày sinh: 20/3/1991

Quê quán: Xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Sư phạm Địa lí

Đơn vị ứng cử: Lào Cai

Tỷ lệ trúng cử: 93,55%

21. Hà Đức Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai; Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV; Đại biểu Quốc hội: Khóa XV.

Ngày sinh: 28/4/1987

Quê quán: xã Hưng Khánh, tỉnh Lào Cai

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế; Thạc sĩ Quản lý kinh tế; Đại học chuyên ngành Điều tra tội phạm

Đơn vị ứng cử: Lào Cai

Tỷ lệ trúng cử: 94,35%

22. Lo Thị Bảo Vy - Giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A, phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An

Ngày sinh: 24/3/2002

Quê quán: Xã Nga My, tỉnh Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

Đơn vị ứng cử: Nghệ An

Tỷ lệ trúng cử: 95,33%

23. Nguyễn Thị Bích Đào - Giáo viên Tin học, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình

Ngày sinh: 8/10/1992

Quê quán: Phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học máy tính; Đại học chuyên ngành Sư phạm Tin học

Đơn vị ứng cử: Ninh Bình

Tỷ lệ trúng cử: 88,61%

24. Lưu Thị Thúy Hằng - Viên chức Nhà hát Lạc Hồng, tỉnh Phú Thọ

Ngày sinh: 15/12/1988

Quê quán: Xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Đàn tranh

Đơn vị ứng cử: Phú Thọ

Tỷ lệ trúng cử: 86,05%

25. Bùi Thanh Nam - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở; Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ

Ngày sinh: 13/9/1989

Quê quán: phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý tài chính; Đại học chuyên ngành Tài chính

Đơn vị ứng cử: Phú Thọ

Tỷ lệ trúng cử: 91,11%

26. Nàng Xô Vi - Phó Bí thư Đoàn trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi; Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV (từ 2/2025); Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Ngày sinh: 11/2/1996

Quê quán: Xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Sư phạm Địa lý

Đơn vị ứng cử: Quảng Ngãi

Tỷ lệ trúng cử: 91,51%

27. Chu Lương Trí - Giảng viên khoa Môi trường, Trường Đại học Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Ngày sinh: 27/9/1991

Quê quán: xã Bất Bạt, thành phố Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học tài nguyên và môi trường; Đại học chuyên ngành Sinh học

Đơn vị ứng cử: Quảng Ninh

Tỷ lệ trúng cử: 90,55%

28. Lò Thị Huyền - Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn trường, Giáo viên Trường Mầm non Mộc Lỵ, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La

Ngày sinh: 27/3/1999

Quê quán: Xã Mường Lạn, tỉnh Sơn La

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành giáo dục Mầm non

Đơn vị ứng cử: Sơn La

Tỷ lệ trúng cử: 91,77%

29. Lường Văn Thâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La

Ngày sinh: 15/4/1986

Quê quán: Xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản lý đất đai

Đơn vị ứng cử: Sơn La

Tỷ lệ trúng cử: 81,27%

30. Trần Hải Phú - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

Ngày sinh: 27/8/1989

Quê quán: xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; Đại học chuyên ngành Luật Kinh tế

Đơn vị ứng cử: Tây Ninh

Tỷ lệ trúng cử: 65,29%

31. Nguyễn Lê Ngọc Linh - Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội nông dân tỉnh; Ủy viên Hội nông dân xã; Giám đốc Hợp tác xã Bản Thổ, xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hóa

Ngày sinh: 8/9/1990

Quê quán: Phường Nam Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quan hệ công chúng

Đơn vị ứng cử: Thanh Hóa

Tỷ lệ trúng cử: 95,00%

32. Vương Thị Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang; Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV; Đại biểu Quốc hội khóa XV

Ngày sinh: 28/9/1988

Quê quán: Xã Bản Máy, tỉnh Tuyên Quang

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế; Đại học chuyên ngành Quản lý kinh tế

Đơn vị ứng cử: Tuyên Quang

Tỷ lệ trúng cử: 91,37%

33. Trần Trí Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bí thư Chi bộ, Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

Ngày sinh: 25/7/1988

Quê quán: Xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế; Đại học chuyên ngành: Quân sự, Luật, Ngôn ngữ Anh

Đơn vị ứng cử: Vĩnh Long

Tỷ lệ trúng cử: 65,41%./.

Tỷ lệ ĐBQH dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử cao nhất từ trước đến nay Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tỷ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử cao nhất từ trước đến nay, đạt 40%.