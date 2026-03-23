Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ký Quyết định số 457/QĐ-TTg ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Ngoại giao. Theo đó, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Ngoại giao gồm: Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn; Trung tâm Vận tải đối ngoại V75.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/3/2026; thay thế Quyết định số 1642/QĐ-TTg ngày 29/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Ngoại giao.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trên. Đồng thời, Bộ Ngoại giao quyết định theo thẩm quyền và thực hiện trình tự, thủ tục giải thể Nhà khách Chính phủ theo quy định pháp luật hiện hành./.

