Nâng quan hệ phối hợp công tác giữa Bộ Ngoại giao và Hà Nội trong kỷ nguyên mới

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung chủ trì Hội nghị về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Sự kiện diễn ra chiều 30/12, do Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh mục tiêu của Hội nghị là tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại của Thủ đô Hà Nội theo đúng tinh thần Nghị quyết 59/NQ-TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Thông qua sự kết nối và hỗ trợ của Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội đã tiến hành ký kết và triển khai hợp tác hiệu quả với nhiều đối tác quốc tế. Dù vậy, theo Bí thư Thành ủy, Hà Nội cần có sự đồng hành, quan hệ hợp tác mạnh mẽ hơn trong bối cảnh phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng hai con số và quy hoạch tầm nhìn 100 năm.

Chỉ ra những thuận lợi về chính sách và các mục tiêu phát triển của Hà Nội, Bí thư Nguyễn Duy Ngọc khẳng định thành phố xác định khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực phát triển.

Hà Nội đã hợp nhất, xây dựng quy hoạch tầm nhìn 100 năm hướng đến khai thác các không gian ngầm, không gian tầm thấp, không gian tầm cao, hướng tới hình thái đa cực, đa lớp và đa trung tâm để vừa bảo tồn văn hóa bản sắc, vừa phát triển hiện đại, văn minh.

Để thực hiện các mục tiêu và quy hoạch trên, bên cạnh nỗ lực rất lớn, Hà Nội rất cần học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm của các nước, các Thủ đô trên thế giới với tầm nhìn lớn, đặc biệt là trong quy hoạch thiết kế; cùng nguồn lực tài chính dồi dào và sự chung tay của các chuyên gia hàng đầu.

Người đứng đầu Thủ đô khẳng định sẵn sàng tiếp đón các đối tác đến làm việc, bày tỏ mong muốn Bộ Ngoại giao giới thiệu các nguồn lực, các kênh đào tạo nhân lực phù hợp.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Lê Hoài Trung chúc mừng Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt là về phát triển kinh tế-xã hội, đổi mới sáng tạo.

Đánh giá tinh thần chủ động của Hà Nội trong triển khai công tác đối ngoại, Bộ trưởng Lê Hoài Trung trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của thành phố đối với các hoạt động đối ngoại cấp cao, các sự kiện và các hội nghị quốc tế quan trọng nhất của đất nước.

Bộ trưởng Ngoại giao đề nghị các đơn vị của Bộ cùng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cùng chung tay với Hà Nội thực hiện hiệu quả các thỏa thuận quốc tế đã ký kết; tích cực quảng bá bản sắc Thủ đô thông qua các tặng phẩm đối ngoại, các sự kiện văn hóa-du lịch.

Khẳng định thành công của Hà Nội là thành công của cả nước và cũng là thành công của Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Lê Hoài Trung kỳ vọng, sự hợp tác này sẽ giúp Hà Nội “luôn đi đầu” để người dân được thụ hưởng và các địa phương cũng có thể học hỏi Hà Nội.

Thay mặt cho Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc đã ký Quy chế phối hợp trong triển khai công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định việc ký Quy chế phối hợp là bước tiến lớn cho hợp tác giữa hai bên với các đề xuất cụ thể, phát huy tiềm năng thế mạnh của mỗi bên.

Bộ Ngoại giao đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc xây dựng Quy chế phối hợp với Kế hoạch triển khai giai đoạn 2026-2030, bảo đảm có chiến lược, trọng tâm, trọng điểm và triển khai quyết liệt.

Đây là lần đầu tiên Bộ Ngoại giao ký Quy chế phối hợp toàn diện với một địa phương trong triển khai công tác đối ngoại. Việc lựa chọn Hà Nội cho “lần đầu tiên” này không chỉ thể hiện sự tin tưởng, mà còn khẳng định vị thế đặc biệt của Thủ đô trong chiến lược đối ngoại chung của đất nước./.

