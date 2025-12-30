Đối ngoại nhân dân: Trụ cột chiến lược của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đối ngoại nhân dân đã đạt được những thành tựu to lớn, đóng góp quan trọng trong suốt tiến trình cách mạng của đất nước.

Đó là nhận định của ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 diễn ra ngày 30/12, tại Hà Nội.

Khâu trọng yếu bảo vệ đất nước

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh những thành tựu to lớn và đóng góp quan trọng của đối ngoại nhân dân và khẳng định việc Đảng ta lần đầu tiên chính thức đưa vào văn kiện Đại hội XIII chủ trương “xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân” là dấu mốc quan trọng, bước phát triển mới trong tư duy về nền ngoại giao Việt Nam.

Ông Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thường trực Ban Bí thư cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần được quan tâm khắc phục, bao gồm nhận thức, trách nhiệm, sự quan tâm vào cuộc của các cấp ủy, lãnh đạo các cấp, tinh thần tham gia hội nhập quốc tế của các tổ chức nhân dân, hạn chế trong công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất ở tầm chiến lược tạo đột phá, sự phối hợp liên ngành có nơi, có lúc hiệu quả chưa cao, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, đội ngũ cán bộ làm đối ngoại nhân dân còn một số hạn chế, bất cập.

Thường trực Ban Bí thư cho rằng trách nhiệm của những người làm đối ngoại nhân dân hết sức nặng nề, đòi hỏi cần có nhận thức sâu sắc hơn, quyết tâm cao hơn, đổi mới mạnh mẽ hơn, chủ động, sáng tạo, linh hoạt hơn và có nhiều đóng góp quan trọng hơn vào sự nghiệp phát triển của đất nước và của từng địa phương, đáp ứng yêu cầu mới của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại.

Để phát huy hơn nữa vai trò của đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới, ông Trần Cẩm Tú đề nghị toàn hệ thống chính trị tiếp tục nâng cao nhận thức, quán triệt sâu sắc các yêu cầu đối với công tác đối ngoại nhân dân; coi đây là một trong những trụ cột chiến lược của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, là khâu trọng yếu trong chiến lược bảo vệ và phát triển đất nước, được triển khai thường xuyên, chủ động, tích cực, mở rộng không gian và cơ hội hợp tác mới.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư, với các đại biểu tham quan trưng bày hình ảnh nổi bật về công tác đối ngoại nhân dân năm 2025. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Cụ thể, ông Trần Cẩm Tú cho rằng cần bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với công tác đối ngoại nhân dân; thống nhất nhận thức trong toàn hệ thống chính trị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của lĩnh vực này.

“Đối ngoại nhân dân không phải là hoạt động bổ trợ, mà là trụ cột chiến lược, góp phần tạo dựng nền tảng xã hội rộng rãi, tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân các nước; là hoạt động thường xuyên, chủ động, tích cực trong chiến lược bảo vệ và phát triển đất nước,” ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, cần phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng và tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân; đẩy mạnh hội nhập quốc tế, huy động hiệu quả nguồn lực bên ngoài phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững; chăm lo đầu tư nguồn lực tài chính và con người, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Làm mới công tác đối ngoại nhân dân

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Đảng ủy Bộ Ngoại giao và các tham luận của các cơ quan, địa phương và tổ chức nhân dân.

Ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Hội nghị nhất trí trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, đối ngoại nhân dân đã chủ động thích ứng, đổi mới tư duy và phương thức hoạt động, tiếp tục giữ vai trò là một trụ cột đối ngoại quan trọng, góp phần tạo dựng nền tảng xã hội thuận lợi, tích cực, củng cố và tăng cường chiều sâu quan hệ hữu nghị với nhân dân các nước, đặc biệt là các nước láng giềng, đối tác quan trọng.

Tại Hội nghị, ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định Bộ Ngoại giao sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và các kiến nghị của các cơ quan, tổ chức.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, tổ chức nhân dân tiếp tục chủ động đề xuất các sáng kiến, các biện pháp, cách làm mới trong đối ngoại nhân dân, mở rộng nội hàm, lĩnh vực hợp tác gắn với các ưu tiên chiến lược của đất nước.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư và lãnh đạo Bộ Ngoại giao chúc mừng các tập thể và cá nhân. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ông Lê Hoài Trung khẳng định việc xây dựng Chiến lược đối ngoại nhân dân với tầm nhìn đến năm 2045 là một nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục tăng cường các cơ chế trao đổi, làm việc định kỳ với các bộ ngành, địa phương, đoàn thể, tổ chức nhân dân; hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức làm công tác đối ngoại nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của nhà nước đối với công tác đối ngoại nhân dân.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Bộ Ngoại giao tặng 39 Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2025./.

