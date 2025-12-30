Khơi thông tuyến luồng hàng hải huyết mạch trên vịnh Gành Rái

Mỗi năm, vịnh Gành Rái đón hơn 110.000 lượt tàu các loại, từ tàu cá đến những "siêu tàu" container dài 400m, tạo nên những điểm giao cắt nguy hiểm.

Vịnh Gành Rái (Thành phố Hồ Chí Minh) từ lâu đã được khẳng định là “cửa ngõ” hàng hải huyết mạch nhất phía Nam.

Mỗi năm, nơi đây đón hơn 110.000 lượt tàu các loại, từ tàu cá đến những "siêu tàu" container dài 400m, tạo nên những điểm giao cắt nguy hiểm.

Trước áp lực an toàn và yêu cầu khai thác cảng biển hiện đại, một đề án mang tính đột phá đã được triển khai./.

