Giá vàng tiếp tục giảm mạnh, giao dịch quanh mức 158 triệu đồng

Chiều nay (29/12), giá vàng SJC và vàng nhẫn trong nước tiếp tục giảm thêm từ 500.000-800.000 đồng/lượng so với phiên sáng theo đà giảm của giá vàng thế giới.

Tại thời điểm 16 giờ 30 phút, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji niêm yết từ 156-158 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng; Công ty Phú Quý giao dịch từ 155-158 triệu đồng/lượng, cũng giảm tương ứng.

Cùng xu hướng trên, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 155,5-158,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng; Công ty Phú Quý thông báo giá vàng nhẫn giao dịch từ 154,5-157,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với iên sáng.

Như vậy so với chốt phiên trước, 2 thương hiệu vàng miếng trong nước đã giảm từ 1-1,7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, đồng kim loại quý hiện đang giao dịch quanh ngưỡng 4.473 USD/ounce, giảm mạnh tới 40 USD so với phiên sáng. Mức giá này tương đương khoảng 142,2 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Như vậy, giá vàng thế giới đang thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 15,8 triệu đồng/lượng.

Nguyên nhân giá vàng thế giới giảm là do các kim loại quý đồng loạt điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, bạc quay đầu giảm sau khi vượt mốc 80 USD/ounce trước đó trong ngày, còn giá vàng lùi khỏi vùng đỉnh kỷ lục. Nguyên nhân đến từ hoạt động chốt lời của giới đầu tư, cùng với việc các yếu tố địa chính trị hạ nhiệt đã làm suy giảm nhu cầu trú ẩn an toàn./.

Giá vàng trong nước đảo chiều giảm tới 900.000 đồng mỗi lượng Sáng 29/12, giá vàng SJC và vàng nhẫn trong nước giảm mạnh tới 900.000 đồng/lượng, trong khi tỷ giá ngân hàng cũng giảm nhẹ, thị trường biến động.