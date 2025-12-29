Cảnh báo thông tin không xác thực về Hội chợ quốc gia lần thứ hai-Mùa Xuân 2026

Chiều 29/12, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) đã đưa ra cảnh báo về thông tin không xác thực liên quan tới Hội chợ quốc gia lần thứ hai-Mùa Xuân 2026.

Cụ thể, thời gian gần đây, Cục Xúc tiến thương mại nhận được phản ánh về việc trên một số hội, nhóm mạng xã hội và các kênh thông tin khác xuất hiện các cá nhân, tổ chức đăng tin không xác thực về Hội chợ quốc gia lần thứ hai-Mùa Xuân 2026 (gọi tắt là Hội chợ Mùa Xuân 2026), dự kiến diễn ra từ ngày 4- 8/2/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), mạo danh là Ban tổ chức Hội chợ hoặc tự xưng là đại lý, đơn vị, cá nhân được ủy quyền, làm việc với Ban tổ chức Hội chợ để kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia Hội chợ tại các đường link không chính thức nhằm mục đích trục lợi.

Để tránh gây thiệt hại cho doanh nghiệp và các đơn vị liên quan, Cục Xúc tiến thương mại thông báo: Đến thời điểm hiện tại, liên quan đến Hội chợ Mùa Xuân 2026, Cục Xúc tiến thương mại mới đang thông báo kế hoạch tổ chức Hội chợ và tổng hợp nhu cầu đăng ký tham gia của các cơ quan, doanh nghiệp đối với các Phân khu Hội chợ dự kiến do Bộ Công Thương chủ trì thực hiện.

Cùng đó, Cục Xúc tiến thương mại chưa có chủ trương thu bất kỳ khoản chi phí nào từ các cơ quan, doanh nghiệp liên quan đến Hội chợ (trừ khoản thu đặt cọc 3.000.000 đồng/gian hàng tới tài khoản của Trung tâm Hỗ trợ xúc tiến thương mại và đầu tư trực thuộc Cục Xúc tiến thương mại).

Vì vậy, cơ quan, doanh nghiệp quan tâm tham gia các Phân khu Hội chợ do Bộ Công Thương chủ trì thực hiện nên liên hệ, đăng ký trực tiếp với Cục Xúc tiến thương mại và theo thông tin hướng dẫn tại các đường link chính thức trên trang web: https://vnf.vietrade.gov.vn, hoặc thông qua các cơ quan chức năng của Trung ương, địa phương, Hiệp hội ngành hàng liên quan để tránh nguy cơ bị lợi dụng trục lợi, lừa đảo.

Cục Xúc tiến thương mại kính đề nghị các Quý Cơ quan và Doanh nghiệp nâng cao cảnh giác, đồng thời phổ biến rộng rãi nội dung trên đến các đơn vị hội viên, doanh nghiệp trên địa bàn.

Mọi thông tin nghi vấn hoặc phản ánh đề nghị liên hệ trực tiếp với Cục Xúc tiến thương mại để được xác minh và hỗ trợ kịp thời. Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Hà Nội; Email: vnf@vietrade.gov.vn; vnfvietrade@gmail.com.

Người liên hệ: Anh Nguyễn Tuấn Vũ (điện thoại: 0914516886); Chị Nguyễn Thị Hường (điện thoại: 0835329688). Hotline: 0913025956./.

