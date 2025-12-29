Indonesia lần đầu vượt Mỹ trong cuộc đua xe điện toàn cầu

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn kết quả nghiên cứu của tổ chức tư vấn năng lượng Ember Energy có trụ sở tại London (Anh), cho biết Indonesia vừa ghi dấu một cột mốc mang tính lịch sử trong hành trình chuyển dịch năng lượng sạch: tỷ lệ xe điện trong tổng doanh số ôtô mới đã lần đầu tiên vượt qua Mỹ.

Theo Ember, xe điện hiện chiếm hơn 15% tổng lượng xe mới được bán ra tại Indonesia trong năm 2025. Con số trên không chỉ đưa quốc gia đông dân thứ 4 thế giới này vượt Mỹ, mà còn phản ánh tốc độ chuyển đổi đáng chú ý của một thị trường từng được xem là “đi sau” trong quá trình điện hóa giao thông.

Động lực tăng trưởng đến từ sự kết hợp giữa chính sách và thị trường. Chính phủ Indonesia đã triển khai hàng loạt ưu đãi, trong đó có giảm thuế giá trị gia tăng cho các mẫu xe điện đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ nội địa hóa, đồng thời nới lỏng điều kiện cấp phép nhập khẩu cho các công ty cam kết xây dựng nhà máy sản xuất trong nước.

Những chính sách này không chỉ kích cầu tiêu dùng mà còn kéo theo làn sóng đầu tư sản xuất, điển hình là các dự án của VinFast, BYD hay Chery.

Indonesia đồng thời trở thành một trong những điểm đến xuất khẩu xe điện lớn nhất của Trung Quốc, chỉ xếp sau Mexico, Brazil và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Theo Ember, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu xe điện Trung Quốc sang Indonesia hiện đứng thứ 2 thế giới, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của thị trường này trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Không chỉ riêng Indonesia, toàn khu vực Đông Nam Á đang tăng tốc mạnh mẽ trong quá trình điện hóa giao thông. Nghiên cứu của Ember cho thấy xe điện hiện chiếm khoảng 40% doanh số ô tô mới tại Singapore và Việt Nam - vượt xa Anh (33%) và Liên minh châu Âu (26%).

Trong 3 quý đầu năm 2025, thị phần xe điện tại Thái Lan đạt 21%, vượt cả Đan Mạch. Những con số này phản ánh một sự dịch chuyển nhanh chóng từ “vạch xuất phát thấp” sang vị thế dẫn dắt xu hướng.

Trường hợp Việt Nam là minh chứng điển hình cho tốc độ thay đổi đó. Năm 2021, xe điện chỉ chiếm chưa tới 0,05% thị trường, nhưng đến nay đã vươn lên nhóm dẫn đầu khu vực.

Trên bình diện rộng hơn, tỷ lệ thâm nhập xe điện tại các nền kinh tế Đông Nam Á mới nổi đã vượt Nhật Bản - nơi xe điện hiện chỉ chiếm khoảng 2% doanh số xe mới.

Bức tranh toàn cầu cũng đang thay đổi nhanh chóng. Nếu năm 2019 chỉ có 4 quốc gia, tất cả đều ở châu Âu, đạt thị phần xe điện trên 10%, thì đến năm 2025, con số này đã tăng lên 39 quốc gia, trong đó có 12 nước nằm ngoài châu Âu. Điều này cho thấy quá trình điện hóa giao thông không còn là câu chuyện riêng của các nền kinh tế phát triển.

Các số liệu độc lập từ công ty kiểm toán PwC Indonesia càng củng cố xu hướng này. Theo báo cáo “Electric Vehicle Readiness” của công ty này được công bố gần đây, phân khúc xe điện tại Indonesia tăng trưởng 49% so với cùng kỳ, chiếm khoảng 18% doanh số xe mới - cao hơn mức trung bình của các nước ASEAN là 17%. Đáng chú ý, đà tăng này diễn ra trong bối cảnh toàn thị trường ô tô Indonesia suy giảm 11% tính đến hết quý 3/2025.

Ông Lukmanul Arsyad, lãnh đạo mảng công nghiệp và dịch vụ của PwC Indonesia, nhận định: “Trong khi thị trường ôtô truyền thống co lại, quá trình điện hóa lại đi theo chiều ngược lại.”

Ông Arsyad cho biết dù ASEAN nói chung ghi nhận mức tăng trưởng xe điện tới 62%, Indonesia vẫn nằm trong nhóm thị trường có tốc độ chuyển đổi nhanh nhất.

Khảo sát người tiêu dùng cũng cho thấy mức độ hài lòng rất cao. Tại Indonesia, 99% chủ xe điện cho biết họ hài lòng với lựa chọn của mình - mức cao nhất trong ASEAN, vượt Malaysia (96%) và Philippines (93%). Người dùng đánh giá cao thời gian sạc được cải thiện, chi phí vận hành thấp hơn và tuổi thọ pin ngày càng tốt./.

