Honda HR-V được vinh danh giải cao nhất tại Car Awards năm 2025

Tối 26/12, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hội đồng giám khảo Car Awards 2025 đã trao giải “Ôtô của năm toàn thị trường” cho Honda HR-V.

Lễ trao giải Ôtô của năm – Car Awards 2025 bình chọn các giải thưởng từ những mẫu xe đứng đầu các phân khúc xếp hạng, cũng như những mẫu xe thuộc các phân khúc không xếp hạng (chỉ có 1-2 xe ra mắt trong năm).

HR-V nổi bật ở triết lý sản phẩm không chạy theo số đông vốn ưa chuộng tính thực dụng. Thay vào đó, Honda HR-V hòa hợp thiết kế, trang bị và khả năng vận hành thú vị của động cơ hybrid.

Với chiến thắng của HR-V, Honda đang là thương hiệu có số lượng sản phẩm giành giải xe của năm nhiều nhất (2 lần) tại hệ thống giải thưởng Car Awards được tổ chức từ 2021. Vào 2023, mẫu CUV cỡ C - Honda CR-V được xướng tên là Ôtô của năm toàn thị trường.

Tại giải "Công nghệ điện hóa của năm – Electrification Technology of the Year 2025" - thuộc về công nghệ Lynk & Co EM-P Super Hybrid áp dụng trên mẫu 08 đang bán tại Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, hạng mục mới "Công nghệ điện hóa" được lựa chọn bởi thị trường chứng kiến sự xuất hiện của nhiều sản phẩm hybrid và xe điện với công nghệ phong phú, khác biệt, vừa tối ưu hiệu năng, vừa thân thiện môi trường, phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của người dùng Việt Nam. Tiêu chí đánh giá gồm: xu hướng nổi bật của ngành, tính đột phá so với thị trường và mức độ phù hợp với Việt Nam.

Giải "Công nghệ điện hóa của năm" thuộc về công nghệ Lynk & Co EM-P Super Hybrid áp dụng trên mẫu 08 của hãng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại Giải “Ôtô của năm theo từng phân khúc”, xe gầm thấp cỡ B thuộc về Skoda Slavia; Crossover cỡ B thuộc về Honda HR-V; Crossover cỡ C thuộc về Subaru Forester; SUV/Crossover cỡ D thuộc về Lynk&Co 08; Phân khúc MPV phổ thông thuộc về VinFast Limo Green.

Ở phân khúc xe sang gầm cao cỡ nhỏ thuộc về Porsche Macan EV, ở phân khúc xe sang gầm cao cỡ trung thuộc về Volvo S90; và Porsche 911 đạt giải xe thể thao của năm.

Car Awards là chương trình chuyên nghiệp về bình chọn và vinh danh sản phẩm tiêu biểu trong lĩnh vực ôtô tại Việt Nam, do Báo VnExpress tổ chức thường niên từ năm 2021 nhằm xây dựng nguồn tham khảo uy tín và mang tính hệ thống, được tổng hợp từ những đánh giá của các chuyên gia hàng đầu và người dùng nhiều kinh nghiệm.

Như những năm trước, Ban giám khảo sẽ chấm điểm các mẫu xe ra mắt từ tháng 12/2024 đến tháng 11/2025 (tính cả những xe ra mắt tháng 11/2024 nhưng tới tháng 12/2024 mới có xe trên thị trường). Car Awards 2025 chỉ vinh danh ôtô của năm ở các phân khúc có ít nhất 3 mẫu xe ra mắt trong thời gian nói trên.

Đến hết tháng 11/2025, thị trường Việt Nam có 8 phân khúc đáp ứng được tiêu chí này, bao gồm: Xe gầm thấp cỡ B; Xe gầm cao cỡ B; Xe gầm cao cỡ C; Xe gầm cao cỡ D; MPV phổ thông; Xe sang gầm cao cỡ nhỏ; Xe sang gầm thấp cỡ trung; Xe thể thao.

Năm nay, lễ trao giải có 3 hạng mục giải thưởng, bao gồm: “Ôtô của năm toàn thị trường”, “Ôtô của năm theo từng phân khúc” và hạng mục “Công nghệ điện hóa của năm”.

Ôtô của năm theo từng phân khúc được lựa chọn vinh danh dựa trên điểm số đánh giá của Ban giám khảo. Họ là những nhà báo, chuyên gia đánh giá xe, reviewer, chuyên gia kỹ thuật, thị trường, nghiên cứu sản phẩm,.. từ đó đánh giá khắt khe dựa trên 40 tiêu chí khác nhau.

Song hành chương trình Bình chọn “Ôtô của năm” là chuỗi các hoạt động, trong đó có "Triển lãm xe điện hóa Việt Nam 2025" diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam từ ngày 26/12-28/12 thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các chuyên gia trong lĩnh vực và cộng đồng yêu xe trên cả nước./.

Thị trường ôtô Việt Nam chứng kiến mức tiêu thụ xe lớn nhất kể từ đầu năm Sản lượng tăng, doanh số phục hồi và ưu đãi lan rộng đang tạo nên cuộc đua mới trên thị trường ôtô Việt Nam, dự báo bùng nổ trong tháng cuối cùng của năm 2025.