Honda triệu hồi hơn 256.000 xe Accord Hybrid vì lỗi phần mềm

Hãng sản xuất xe Honda của Nhật Bản ngày 18/11 thông báo đang triệu hồi hơn 256.600 xe Accord Hybrid đời 2023-2025 tại Mỹ, do phát hiện lỗi phần mềm có thể khiến xe đột ngột mất khả năng vận hành.

Theo Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), lỗi này có thể làm một phần phần mềm nội bộ tự động khởi động lại khi xe đang chạy, làm tăng nguy cơ tai nạn.

Honda cho biết các đại lý sẽ cập nhật lại phần mềm miễn phí. Dù thư thông báo chính thức dự kiến được gửi tới chủ xe từ ngày 5/1/2026, song Honda khẳng định bản phần mềm được cập nhật đã khả dụng từ thời điểm hiện tại.

Người dùng có thể kiểm tra xe của mình có nằm trong diện triệu hồi hay không trên trang của NHTSA hoặc công cụ tra cứu của Honda. Chủ xe bị ảnh hưởng cũng có thể liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của hãng theo số tổng đài.

Honda ước tính chỉ khoảng 0,3% trong tổng số 256.603 xe bị triệu hồi thực sự gặp lỗi, liên quan đến bộ xử lý trung tâm của mô-đun điều khiển tích hợp. Hãng cho biết lỗi xuất phát từ “lập trình phần mềm không đúng” của nhà cung cấp.

Từ tháng 3/2024, Honda bắt đầu nhận báo cáo về vấn đề này và đã điều tra trong gần 1 năm. Đến ngày 6/11, hãng ghi nhận 832 yêu cầu bảo hành liên quan nhưng chưa có trường hợp chấn thương nào được báo cáo./.

