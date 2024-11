Honda Việt Nam triệu hồi hơn 11.000 xe Civic và CR-V do lỗi thước lái

Theo Honda Việt Nam, đợt triệu hồi này nhằm khắc phục tình trạng phát ra tiếng kêu bất thường hoặc rung khi đánh lái, đảm bảo an toàn và chất lượng tối ưu cho các dòng xe bị ảnh hưởng.

Honda CR-V sản xuất từ ngày 18/9/2023 đến ngày 25/9/2024 cả lắp ráp trong nước và nhập khẩu từ Thái Lan nằm trong diện triệu hồi lần này. (Ảnh nguồn: Honda Thailand)

Mới đây, Hãng xe Honda Việt Nam (HVN) đã phát đi thông báo về chiến dịch triệu hồi 11.005 xe thuộc các dòng Honda CR-V, Honda Civic và Honda Civic Type-R để sửa chữa lỗi phụ tùng thước lái.

Theo đó, chiến dịch triệu hồi này gồm có 7.104 xe Honda CR-V sản xuất từ ngày 18/9/2023 đến ngày 25/9/2024 cả lắp ráp trong nước và nhập khẩu từ Thái Lan; 3.870 xe Honda Civic sản xuất từ ngày 3/11/2021 đến ngày 17/11/2023 tại Thái Lan; và 31 xe Civic TypeR sản xuất từ ngày 10/1/2023 đến ngày 5/7/2024 tại Nhật Bản được Honda Việt Nam nhập khẩu về phân phối.

Theo Honda Việt Nam, đợt triệu hồi này nhằm khắc phục tình trạng phát ra tiếng kêu bất thường hoặc rung khi đánh lái, đảm bảo an toàn và chất lượng tối ưu cho các dòng xe. Đây là một phần trong cam kết của Honda trong việc cung cấp sản phẩm an toàn cho khách hàng tại Việt Nam.

Hãng xe này thông tin rằng mặc dù chưa ghi nhận trường hợp mất an toàn nào do vấn đề trên xảy ra trên thị trường Việt Nam, nhưng hãng khuyến cáo khách hàng vì quyền lợi và an toàn của mình, khách hàng mang xe tới các nhà phân phối ôtô để được kiểm tra, thay thế phụ tùng.

HVN cho biết thời gian bắt đầu thực hiện chiến dịch triệu hồi từ tháng 12/2024, thời gian khắc phục từ 0,5 đến 4 giờ/xe và việc kiểm tra và sửa chữa là hoàn toàn miễn phí.

Tính từ đầu năm đến nay, đây là một trong những đợt triệu hồi có số lượng ôtô bị ảnh hưởng nhiều nhất của Honda. Trước đó vào tháng 5/2024, hãng cũng đã triệu hồi khoảng 14.162 xe thuộc nhiều dòng xe Honda Odyssey, CR-V, Accord, Civic, City và Jazz tại Việt Nam dính lỗi bơm xăng, có thể chết máy đột ngột.

Sau 3 quý đầu năm 2024, theo báo cáo bán hàng HVN đã bán ra thị trường 17.654 xe ôtô các loại, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái./.