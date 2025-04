Giảm thuế nhập khẩu xe ôtô: Liệu giá xe có giảm mạnh?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 73/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng, trong đó có mặt hàng ôtô.

Chính sách này nhằm đa dạng hóa nguồn cung xe nhập khẩu, tăng tính cạnh tranh trên thị trường và tạo thêm nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, thuế giảm, liệu giá xe có giảm?

Giá giảm ở phân khúc tầm trung dưới 1 tỷ đồng

Theo Nghị định 73/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) của một số mặt hàng tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành ngày 31/3/2025 và có hiệu lực cùng ngày, mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số loại ôtô nhập từ các quốc gia thuộc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đặc biệt là từ Hoa Kỳ được điều chỉnh giảm đáng kể.

Cụ thể, Nghị định 73/2025/NĐ-CP giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng ôtô có dung tích xilanh từ 1.500-3.000cm³ thuộc mã HS 8703.23.63 và 8703.23.57 có mức giảm từ 64% xuống 50%; và ôtô có dung tích xilanh trên 3.000cm³ thuộc mã HS 8703.24.51 giảm từ 45% xuống 32%.

Với mức giảm thuế trên, dưới góc nhìn của chuyên gia trong ngành, ông Vĩnh Nam cho rằng đối với các dòng xe tầm trung giá trị dưới 1 tỷ đồng, khả năng giá xe sẽ giảm nhẹ. Tuy nhiên, ở các dòng xe cao cấp, dung tích xilanh lớn, khả năng giá xe sẽ không giảm, bởi các hãng sẽ tăng thêm các trang thiết bị, phụ kiện làm tăng giá trị xe và để không ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng đã mua xe.

Bên cạnh đó, việc giảm thuế nhập khẩu không phải là yếu tố duy nhất tác động đến giá bán xe, mà còn còn có các chi phí khác như tỷ giá hối đoái, thuế tiêu thụ đặc biệt. Hiện thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe có dung tích xilanh từ 2.000-2.500cm³ đang ở mức 50%, xe từ 2.500-3.000cm³ ở mức 60%. Chính mức thuế tiêu thụ đặc biệt ở phân khúc này đang ở mức cao nên giá xe khó có thể giảm.

Cùng với đó là chi phí vận chuyển và tỷ giá hối đoái: đây là hai yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá xe nhập khẩu. Nếu tỷ giá biến động hoặc chi phí logistics tăng, giá xe có thể không giảm hoặc thậm chí còn tăng hơn.

Ảnh minh họa.

Trong khi đó, ông Nguyễn Phúc An, Giám đốc Công ty Phú An chuyên kinh doanh xe nhập khẩu, cho hay xe nhập khẩu từ Mỹ có chi phí vận chuyển cao hơn so với xe nhập khẩu từ ASEAN nên chắc chắn ảnh hưởng đến giá bán lẻ. Cùng với đó tỷ giá hối đoái đang có xu hướng tăng. Nếu tỷ giá USD/VND tăng, giá xe nhập khẩu có thể không giảm mà thậm chí còn tăng hơn.

Phản ứng của các hãng xe và thị trường

Đại diện một số hãng xe nhập khẩu cũng cho hay thay vì giảm giá trực tiếp, các mẫu xe nhập khẩu có thể được các hãng bổ sung công nghệ hiện đại để thu hút người mua tránh ảnh hưởng đến tâm lý của những đã mua trước đó.

Bên cạnh đó, các hãng và đại lý sẽ tập trung vào các chương trình ưu đãi hoặc hỗ trợ tài chính để kích cầu doanh số. Một số hình thức phổ biến như hỗ trợ lãi suất vay mua xe để giúp khách hàng tiếp cận xe dễ dàng hơn, hoặc tặng gói bảo hiểm hay bảo dưỡng miễn phí nhằm giúp khách hàng giảm chi phí sử dụng xe.

Các chuyên gia cũng cho rằng về nguyên lý việc giảm thuế nhập khẩu sẽ mở ra cơ hội cho người tiêu dùng sở hữu xe nhập khẩu với mức giá tốt hơn, nhưng xe từ thị trường Mỹ về Việt Nam không phải là số đông và khó có thể giảm theo thuế bởi các yếu tố trên.

Trong khi đó, xe sản xuất, lắp ráp trong nước ngày càng được cải thiện về chất lượng lẫn trang bị công nghệ và đang được “trợ lực” về thuế VAT và thuế tiêu thụ đặc biệt cũng thấp hơn. Để cạnh tranh, các hãng còn tung ra nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá không chỉ xe sản xuất lắp ráp trong nước mà kể cả xe nhập khẩu trong khu vực để kích cầu tiêu dùng. Nhờ đó, giá xe đã giảm từ vài chục đến cả trăm triệu đồng.

Còn theo số liệu năm 2024, Việt Nam nhập khẩu 173.561 ôtô nguyên chiếc, trị giá hơn 3,6 tỷ USD; trong đó hơn 90% đến từ các quốc gia có hiệp định thương mại tự do (FTA) như Thái Lan, Indonesia, nơi thuế nhập khẩu đã thấp hơn đáng kể so với thuế MFN áp dụng cho xe nhập khẩu từ Mỹ.

Trong khi đó, ôtô nhập từ Mỹ chỉ đạt 654 chiếc với giá trị 23 triệu USD, trong đó chủ yếu là các dòng xe sang, dung tích xilanh lớn như Ford Explorer, Jeep Wrangler, RAM 1500 hay các mẫu xe sang của Lexus, Mercedes-Benz, BMW và Porsche.

Do đó, dù có giảm thuế, các dòng xe phổ biến có dung tích xi lanh nhỏ đang hội tụ hầu hết các thương hiệu tại Việt Nam, còn xe sang, dung tích xilanh lớn chỉ chiếm số ít nên không gây tác động nhiều đến thị trường ôtô trong nước. Dù vậy, trong thời gian tới, sự cạnh tranh giữa xe nhập khẩu và xe sản xuất trong nước sẽ tiếp tục gia tăng, mang lại nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng Việt./.

